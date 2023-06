Siège d’une école en Ukraine : le plus grand procès pour crimes de guerre du pays rendra-t-il justice aux survivants de Yahidne ? | Nouvelles du monde

Entouré de forêts, le village de Yahidne, dans le nord de l’Ukraine, semble trompeusement paisible.

Par une belle journée d’été, une troupe de chanteurs en costume national se produit dans les ruines d’un club communautaire bombardé. Leurs voix chantent et s’élèvent, tandis que leurs corps se balancent. Le public applaudit, sourit et tape du pied.

En surface, il y a peu de signes du traumatisme partagé qu’ils ont subi. Mais regardez de plus près cette scène joyeuse, et plusieurs spectateurs pleurent. D’autres se tiennent la tête entre les mains.

Le souvenir de « 28 jours d’horreur » – quand russe soldats ont piégé la quasi-totalité de la population dans un sous-sol d’école – est encore brut.

Au milieu de leur représentation, les chanteurs se taisent, la tête baissée pour honorer ceux qui ont perdu la vie lorsque les Russes ont pris le village.

« Nous sommes entrés enfants et sommes sortis adultes. Vos valeurs changent lorsque vous ne pouvez pas manger, dormir ou prendre une douche », explique Marina, 16 ans, l’une des chanteuses. « C’est difficile à oublier et difficile à retenir. »

Fin février 2022, au cours du violent premier mois de guerre, presque tout le village – avec une population d’environ 400 habitants avant l’invasion russe – a été retenu captif sous terre dans des températures sombres et glaciales avec peu d’électricité.

Ils étaient privés de nourriture et d’eau, tourmentés et torturés par leurs ravisseurs. Dix d’entre eux sont morts en captivité, tandis que d’autres ont raconté avoir enduré des conditions humiliantes et brutales où la maladie et la peur sévissaient.

Plus d’un an après leur calvaire, ces villageois sont sur le point d’être les témoins vedettes de Ukrainele plus grand procès pour crimes de guerre à ce jour, qui verra 15 soldats russes être jugés.

Les procureurs estiment que l’affaire est si solide qu’elle pourrait se retrouver devant la Cour pénale internationale.

Sky News a eu accès à une masse de preuves recueillies au cours de plus d’un an d’enquêtes. Notre équipe a également interrogé plus d’une douzaine de survivants et vu les scanners 3D utilisés pour recréer la scène du crime avec des détails médico-légaux.

Image:

Une liste de noms de villageois tués par les Russes



Pendant ce temps, 368 des villageois, dont 69 enfants, ont été détenus dans des conditions exiguës et épouvantables. Les 10 personnes décédées pendant leur confinement étaient principalement des personnes âgées qui se sont détériorées en raison des conditions insalubres et du manque de nourriture.

Les cadavres gisaient parmi les vivants pendant des heures, parfois des jours, jusqu’à ce que les Russes puissent être persuadés de les enterrer.

« Ils nous ont délibérément affamés »

Valentyna Lohrynchuk faisait partie des personnes retenues en captivité. « Comment puis-je décrire quelque chose comme ça? », Dit-elle, avec horreur dans sa voix. « Une minute, nous parlions à une grand-mère et ensuite, nous réalisions qu’ils étaient morts. Ils nous ont délibérément affamés. Ils avaient de la nourriture mais ils ne nous en ont pas donné. »

Même alors, lorsqu’un groupe de sept personnes a été autorisé à se rendre au cimetière du village pour creuser des tombes pour ceux qui étaient morts, en quelques minutes, ils ont été bombardés depuis les positions russes.

Le curé du village, Dimetry Yarema, qui dirigeait les prières funéraires, déclare : « Ce sont certainement les Russes qui nous ont bombardés. J’ai l’impression que c’était une tactique délibérée pour essayer de nous tuer ou de nous faire peur.

Les avocats ukrainiens tenteront de prouver que les soldats russes ont violé une série de lois internationales centrées sur le traitement des civils en temps de guerre. Celles-ci incluent l’installation de leur base militaire à l’intérieur d’un bâtiment protégé et l’utilisation des villageois comme boucliers humains pour conjurer les attaques de l’armée ukrainienne qui se battait pour récupérer Yahidne.

Le procureur de 34 ans qui travaille sans relâche sur cette affaire depuis plus d’un an est optimiste quant à l’issue. Serhil Krupko déverrouille le coffre-fort de son bureau et nous montre certaines des preuves vitales.

Les affaires de crimes de guerre, explique-t-il, reposent sur de multiples facteurs. « Il est nécessaire d’avoir des preuves matérielles qui peuvent prouver que les individus étaient là. Ainsi que des témoins qui peuvent les identifier. »

Les documents que Krupo et son équipe ont collectés comprennent des dossiers de l’armée avec des photographies des soldats et toutes leurs informations personnelles. Il dit que les journalistes ukrainiens, qui font partie d’un groupe appelé Reckoning Project, ont aidé à rassembler une réserve de preuves.

Certains des journalistes ont retrouvé des cartes SIM russes, les ont retracées jusqu’en Russie et ont même interviewé certains des soldats impliqués qui y étaient retournés.

Image:

Le procureur ukrainien, Serhil Krupko, montre à Alex Crawford de Sky News certaines des preuves dans cette affaire





En plus de cela, les procureurs ont plus de 300 survivants qui ont également été témoins des crimes et ont pu identifier les soldats russes impliqués, ainsi que donner des récits détaillés sur ce qu’ils ont fait et comment ils se sont comportés.

Des villageois incapables de s’étirer ou de bouger pendant 16 heures

Dans le sous-sol sans fenêtre, les villageois étaient confinés dans des pièces séparées semblables à des cellules, qui étaient toutes si surpeuplées qu’il n’y avait pas d’espace pour s’allonger. Beaucoup ont parlé de passer régulièrement 16 heures d’affilée dans une seule position, incapables de s’étirer ou de bouger.

Il y avait un accès limité pour uriner ou déféquer et on leur a donné des seaux à utiliser dans le coin de certaines pièces. L’institutrice, Valentyna Danilova, dit qu’elle pense que c’était une tactique délibérée pour les briser : « Ils ne voulaient pas que nous nous sentions humains », dit-elle. « Nous n’avions aucune hygiène – nous ne pouvions même pas nous laver les mains les 10 premiers jours. »

Beaucoup de personnes âgées étaient terrifiées à l’idée de boire beaucoup, ajoute-t-elle, car elles craignaient d’aller aux toilettes avec peu d’intimité ou pire, d’être obligées d’uriner là où elles étaient assises.

Image:

‘Pas de guerre’ peint sur le mur par des enfants



Les murs du sous-sol ont encore quelques peintures dessinées par les enfants et peut-être quelques-uns des adultes. On retrouve les paroles de l’hymne ukrainien ainsi que des coeurs colorés en rouge et les mots « pas de guerre » inscrits dessus en grosses lettres.

L’image la plus poignante est peut-être celle d’une ligne de personnages en bâtons, d’une simplicité frappante du dessin, mais avec certains des personnages tirant clairement sur ceux à côté d’eux dans la tête.

Parfois, les soldats ouvraient la porte du sous-sol pour les laisser sortir pour aller aux toilettes derrière le bâtiment principal de l’école, mais chaque fois qu’ils s’aventuraient hors du sous-sol, ils risquaient d’être bombardés lors de la bataille pour le village.

Les Russes leur ont dit qu’ils avaient déjà pris Kiev et que le président Zelensky avait fui. Ils ont même offert à leurs captifs un journal russe détaillant cette « nouvelle » de l’effondrement ukrainien.

Image:

Ivan, le gardien de l’école, montre le calendrier marqué sur le mur





« Aucun d’entre nous ne s’attendait à partir vivant »

L’enseignante, Valantyna, a réussi à faire entrer clandestinement un peu de bois carbonisé dans le sous-sol et a commencé un calendrier où elle a noté les jours et noté les morts – ceux qui ont été tués lorsque les troupes russes sont entrées dans le village et une autre liste de ceux décédé alors qu’il était détenu dans les salles de l’école souterraine.

Avec si peu de lumière, ils avaient du mal à faire la différence entre le jour et la nuit.

« Aucun d’entre nous ne s’attendait à partir vivant », dit Valantyna, « et nous avions compris qu’un jour nos enfants viendraient trouver cet endroit et qu’au moins ils devraient savoir qui était ici et ce qui s’était passé. »

Elle décrit comment certains gardiens semblaient prendre plaisir à tourmenter leurs prisonniers. Il faisait un froid glacial dans le sous-sol, alors elle a demandé à récupérer une couverture pour sa mère âgée.

« Ils ont accepté mais dès que je suis sorti, les soldats ont commencé à tirer dans mes pieds. J’ai trébuché et ils ont ri. C’était drôle pour eux. »

Image:

Le fils de Mykhailo Shevchenko a été tué





Plusieurs villageois ont été tués avant de pénétrer dans le sous-sol. Mykhailo Shevchenko a déclaré que son fils Viktor avait été l’un des premiers tués lorsque les troupes russes sont entrées dans Yahidne.

Sa mort fera également l’objet d’une enquête après que des autopsies aient montré qu’il avait été ligoté et torturé avant de recevoir une balle dans la tête. Son corps est ensuite resté dans le jardin de sa maison pendant plus de deux semaines.

« Pendant dix-sept jours, il est resté allongé pieds nus et ses mains étaient liées derrière le dos », raconte Mykhailo.

Les espoirs des villageois ont été ravivés par les verdicts de culpabilité rendus aux soldats impliqués dans la terreur de la famille de la résidente locale Nadiia Radchenko.

Image:

Nadiia Radchenko devant la tombe de son mari





Son mari a été tué, sa maison pillée et des fusils pointés sur leurs têtes. Les législateurs ukrainiens ont condamné trois soldats russes à 12 ans de prison par contumace.

« C’est bien d’avoir un verdict », dit Nadiia, « mais pas bien qu’ils soient toujours libres parce que tout le monde doit être tenu responsable et si vous êtes délibérément venu nous attaquer, vous devez être puni. »

Serhil Krupko, le procureur ukrainien, nous a souligné l’importance qu’il accorde à cette affaire. « Nous pensons que son cas montrera comment les Russes utilisaient des civils ordinaires comme boucliers humains », dit-il. « Et nos partenaires des tribunaux pénaux internationaux étaient très intéressés par cela. »