« Siège de Paris » – Quelles routes les agriculteurs français bloqueront-ils lundi ?

Malgré les concessions proposées par le Premier ministre français Gabriel Attal dans un discours aux agriculteurs vendredi, la campagne de barrages routiers n’est pas terminée, certains syndicats agricoles intensifiant même leur rhétorique.

Le plus grand syndicat agricole, la FNSEA, a annoncé son intention de poursuivre la campagne en espérant que le gouvernement ira plus loin dans la satisfaction de leurs revendications. Son leader Arnaud Rousseau a appelé ses adhérents à rester “calmes mais déterminés”.

Le syndicat dit espérer poursuivre ses actions au moins jusqu’à jeudi, date d’une réunion clé du Conseil européen à laquelle participera Emmanuel Macron.

Publicité

Des syndicats plus petits et plus radicaux, comme la Coordination rurale et les Jeunes Agriculteurs, affirment qu’ils poursuivront les blocages “indéfiniment”.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, tiendra une réunion d’urgence lundi matin pour décider s’il faut poursuivre le maintien de l’ordre « léger » déployé jusqu’à présent autour des barrages.

Les autorités conseillent aux citoyens de reporter ou d’annuler tous les déplacements routiers non essentiels.

La liste ci-dessous est basée sur des manifestations annoncées à l’avance et peut changer au cours de la journée. Si vous avez un voyage prévu, écoutez la radio locale ou suivez les autorités locales sur les réseaux sociaux pour obtenir les dernières informations.

A1, A4, A5, A6, A12, A13 et A15

Environ 1 000 tracteurs devraient participer au blocus des sept autoroutes qui constituent les principaux accès à Paris, dans le but de couper les accès vers et depuis la capitale.

On dit que les blocus seront mis en place à environ 30 à 40 km de la capitale.

Le blocus devrait commencer lundi à 14 heures et se poursuivre “pour toute la durée”, certaines routes dont l’A4, l’A5 et l’A6 ont été totalement ou partiellement bloquées ce week-end.

L’emplacement des barrages routiers signifie que l’accès routier aux aéroports de Paris Charles de Gaulle et d’Orly sera affecté pour les personnes voyageant depuis l’extérieur de Paris, même s’il ne devrait pas y avoir de perturbation des services de transports publics depuis l’intérieur de la ville.

Les syndicats déclarent également qu’ils envisagent de bloquer Rungis, l’immense marché de produits en dehors de Paris qui fournit une grande partie des fruits, légumes et viandes frais de la ville.

Lyon

Pendant ce temps, les agriculteurs du sud-est déclarent qu’ils ont l’intention de monter une opération similaire pour bloquer Lyon, également à partir de 14 heures lundi. Jusqu’à présent, aucun détail n’a été publié sur les routes qui seront bloquées, mais il est probable que la plupart des routes principales menant à la ville pourraient être affectées.

Dimanche, les blocages se sont poursuivis sur les autoroutes A7, A43, A48, A480, A49 et A71.

Toulouse

Dans plusieurs villes de France, les chauffeurs de taxi se sont joints aux manifestations ces derniers jours, profitant de cette activité très médiatisée pour attirer l’attention sur leurs protestations en cours concernant les prix du carburant et les modifications des règles relatives aux déplacements des patients.

A Toulouse, les chauffeurs de taxi se sont rassemblés à l’aéroport dès 6 heures du matin et mettent en place des barrages roulants aux entrées.

Marseille

Les taxis ont bloqué l’A50 vers Marseille avec un barrage roulant à partir de 7h30.

#lundinoir sur les routes de Provence. Opération escargot des taxis. L’A50 est bloquée en direction de Marseille. Vidéo 500 mètres après la Valentine. Écoutez @bleuprovence pour vos conditions de circulation. 🚗🚗 pic.twitter.com/eUyQIOKThw – France Bleu Provence (@bleuprovence) 29 janvier 2024

Bordeaux

Les chauffeurs de taxi organisent également des manifestations à Bordeaux, avec l’intention d’ériger des barrages roulants autour du périphérique de la ville.

RN113 Nîmes-Montpellier

Les chauffeurs de taxi prévoient d’installer un barrage roulant sur la RN113, au départ de Nîmes et en direction de Montpellier.

Publicité

Lille

Les taxis de Lille ont l’intention de bloquer les principales routes menant à la ville, les autorités locales déclarant s’attendre à de graves perturbations à partir de 6 heures du matin.

Toulon

Les taxis prévoient des barrages roulants à partir de 6 heures du matin lundi sur l’A50 et l’A57 à proximité de Toulon.

A16/Calais

L’A16 dans le Pas-de-Calais reste bloquée dimanche et les agriculteurs affirment que les blocages seront maintenus jusqu’à lundi. La route constitue la route principale vers et depuis Calais depuis la Belgique et le sud de la France. Le port de Calais lui-même n’est plus bloqué et les autorités portuaires affirment que le trafic circule librement.

Publicité

A13/Normandie

Un barrage roulant sur l’A13 en direction de Paris a débuté lundi matin, tandis que les taxis annoncent vouloir rejoindre les barrages.

A7 Avignon

L’A7 est bloquée entre Avignon et Chanas ainsi qu’entre Chanas et Orange.

A11 Chartres

L’A11 est bloquée en direction de Paris à Chartres.

A9

L’A9 près de Nîmes est bloquée depuis jeudi et les agriculteurs déclarent vouloir poursuivre leur action, la visite ce week-end du ministre de l’Agriculture ne les ayant pas convaincus d’arrêter.

La route, l’une des principales voies d’accès vers la France depuis l’Espagne, a été bloquée par des tonnes de fruits, de légumes et de vin qui ont été retirés des camions immatriculés en Espagne – les importations étrangères de produits alimentaires et de boissons moins chères constituent une plainte majeure des agriculteurs.

A10 et A11

Les agriculteurs ont déclaré un ‘péage ouvert» et les péages d’Allaires, Chartres-nord et Thivars en Eure-et-Loire.

Stations de ski

Les agriculteurs ont commencé à bloquer la RN21 et la RD935 avec l’intention de bloquer l’accès aux stations de ski des Pyrénées.

N24

Les agriculteurs ont l’intention d’entamer un blocus sur la N24 en Bretagne à partir de dimanche soir près de Ploërmel.

Réouverture

Cependant, alors que de nombreux agriculteurs se dirigent vers Paris, les blocages dans certaines zones ont été levés et les routes rouvertes, notamment l’A10 en Charente-Maritime, l’A54 dans les Bouches-du-Rhône (près de Marseille), l’A51 entre Grenoble et Marseille et l’A6 en nord-est de la France.

Plus à venir