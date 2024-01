Siège de la Couronne danoise / CEBRA

© Adam Mork

+ 22

© Adam Mork

Description textuelle fournie par les architectes. Le nouveau siège social de Danish Crown by CEBRA est situé sur une pente, se déployant comme un éventail avec une vue sur les champs vallonnés. L’aménagement du bâtiment et du paysage s’inspire des bâtiments agricoles historiques danois et des communautés villageoises agricoles pour créer un environnement de travail et d’innovation qui couvre les 130 ans d’histoire de l’entreprise, depuis ses racines dans le mouvement coopératif jusqu’à son objectif de fournir une production neutre pour le climat d’ici 2050. L’aménagement du bâtiment et du paysage soutient un environnement de travail basé sur le réseau et les activités qui tourne autour de la santé physique et mentale ainsi que du bien-être social et professionnel des employés.

© Adam Mork

Sur le modèle des communautés agricoles et villageoises. La conception utilise le bâtiment de ferme danois typique avec sa maçonnerie solide, son toit en croupe et sa haute crête pour créer une signature identifiable pour le siège social. Trois bâtiments d’aile sont rapprochés d’un côté pour encadrer l’entrée principale et s’étendent vers le nord vers le paysage ouvert. Les ailes sont décalées les unes par rapport aux autres, de sorte qu’elles se rassemblent autour d’un noyau central, comme la cour de la ferme ou le vert communautaire dans les villages nucléés. En même temps, vues d’en haut, les trois ailes ressemblent au logo de l’entreprise.

Diagramme

L’essence de la maison est la maçonnerie, qui sert à la fois de façade extérieure et qui se répète comme façade intérieure dans les cours entre les atriums. La façade est construite avec des lignes ou un type de poutres faisant référence à une charpente en bois. Pour séparer les poutres les unes des autres dans la construction, la conception comprend trois liaisons différentes. Certains sont complètement plats. Dans un autre type, une pierre sur deux dépasse, et dans un autre type encore, un lien sur trois dépasse. La façade se démarque ainsi comme un principe de charpente en bois.

© Adam Mork

Sentant l’identité de l’entreprise, ce grand espace central constitue le cœur dynamique du bâtiment avec des installations communes situées au centre. CEBRA a choisi de placer la cuisine au cœur de l’ensemble du bâtiment pour souligner la mission commune de l’entreprise : garantir que nous pouvons cuisiner et préparer des repas de qualité à partir d’ingrédients justement traités. Lorsque les cloisons vitrées sont écartées, la cuisine du showroom est toujours visible ou sentie et on peut entendre les chefs travailler. Avec cet espace, la Couronne danoise peut organiser des événements gastronomiques pour les enfants et les entreprises. De plus, une boucherie phare des employés, Danish Crown Handpicked, est installée dans l’atrium. Ainsi, même si votre travail quotidien n’a rien à voir avec la nourriture, vous construisez une identité commune. Avec son espace ouvert, sa structure lumineuse et ses grandes lucarnes, l’atrium et la serre contrastent avec les façades en brique légèrement plus lourdes.

Plan

L’espace de l’atrium principal relie également le bâtiment verticalement à l’aide de ponts et d’escaliers ouverts. Cela crée un flux en boucle qui relie les trois ailes et les quatre étages. La disposition décalée des volumes rectangulaires autour d’un atrium dynamique donne lieu à un paysage spatial diversifié et flexible. Des zones bien définies pour les départements des entreprises dans chaque aile sont combinées à un cadre diversifié de différentes qualités spatiales et zones de travail. Ceux-ci incluent des salles de réunion privées, des postes de travail individuels et de groupe, des cafés et des zones de réunion sociale.

© Adam Mork

Concevoir un environnement de travail sain. L’exposition du bâtiment au soleil est réduite grâce à une façade étroite orientée au sud, là où l’exposition est la plus élevée, tandis que les ailes se déploient vers le nord, là où l’exposition est la plus faible pendant la journée. Cela réduit l’impact thermique du bâtiment tout en optimisant les conditions de lumière naturelle et la possibilité de profiter de la vue nord sur le paysage avec Randers City en arrière-plan lorsque vous travaillez depuis les bureaux.

Ainsi, l’emplacement du bâtiment et les nombreuses fenêtres dans toutes les directions offrent naturellement de bonnes conditions de bien-être au travail, car l’architecture favorise un bon climat intérieur sur les plans thermique, optique et atmosphérique. Parallèlement à la certification DGNB Or, la construction a obtenu le Cœur supplémentaire qui favorise la santé et le bien-être basé sur les performances en matière de qualité de l’air, d’acoustique, de confort visuel, de confort thermique et de valeur architecturale.

© Adam Mork

Dans le paysage, plusieurs éléments issus du processus de démolition et de construction ont été recyclés pour la nouvelle construction. Ainsi, 8 000 tonnes de béton concassé provenant des anciens bâtiments du site ont été réutilisées. De plus, le réservoir d’eau souterrain existant a été réutilisé comme réservoir d’arrosage. La biodiversité est soutenue par des zones et des habitats envahis par la végétation sélectionnés où l’eau de pluie est collectée et drainée ainsi que le surplus de terre a été utilisé pour créer une série de collines paysagères douces dans la région. De plus, la façade est construite avec des briques spécialement développées. Avec plus de 225 000 briques, une économie de CO2 d’environ 110 000 kg a été réalisée grâce à l’utilisation du biogaz et de l’énergie éolienne.

© Adam Mork

© Adam Mork

Le bâtiment et l’architecture paysagère se mélangent. L’intérieur et l’extérieur se mélangent dans les espaces du siège. Le nouveau domicile est relié à l’ancien par une serre existante et constitue une quatrième aile. L’aile ouest du nouveau bâtiment est parallèle au bâtiment existant et est reliée par la serre.

© Adam Mork

Il s’agit d’un bâtiment intermédiaire lumineux et transparent à l’atmosphère lumineuse, chaleureuse et luxuriante, utilisable pour des séjours, des réunions informelles, des présentations de produits, des repas, etc. Dans et autour de la Serre, des herbes et des cultures sont cultivées, s’intégrant naturellement aux activités de la maison. , comme les événements ou la cafétéria, soutenant les efforts de la Couronne danoise, du terrain jusqu’à la table à manger.

© Adam Mork

© Adam Mork

De plus, les environnements de travail basés sur les activités et l’aménagement paysager créent des séquences variées de différentes zones fonctionnelles, sociales et d’activités. Les champs sont divisés par des haies et des zones sauvages pour l’adaptation au climat et la gestion des eaux de pluie, qui créent de nouveaux habitats pour la flore et la faune.

© Adam Mork

Un système de sentiers traverse le paysage sous forme d’itinéraires pittoresques et mouvementés qui combinent qualités récréatives, expériences naturelles et destinations attrayantes tout au long du parcours. Les allées partant du bâtiment rayonnent depuis les trois ailes vers le paysage et font référence à la culture agricole traditionnelle et à l’histoire du Danemark en tant que nation. Ainsi, le siège social de Danish Crown motive ses employés à se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, à se rencontrer pour une promenade informelle, à courir et à participer à différentes activités communes.