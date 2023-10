Siège de Gaza par Israël : qu’est-ce que cela signifie pour les Palestiniens ?

Israël affirme qu’il placera Gaza, le territoire occupé qu’il a longtemps bloqué, sous un « siège complet » après l’attaque du week-end par le Hamas.

Samedi, le groupe militaire palestinien a lancé des attaques intensives depuis Gaza vers Israël. Le Hamas a submergé les installations militaires israéliennes, tué plus de 700 personnes, kidnappé des civils et apparemment des soldats, et lancé des roquettes sur des civils israéliens. Le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu a été pris au dépourvu alors qu’Israël dispose de l’État militaire et de surveillance le plus avancé du Moyen-Orient.

Vient maintenant la réaction. Israël a appelé 300 000 réservistes militaires et de nombreux analystes s’attendent à ce qu’Israël envoie des troupes au sol. « J’ai ordonné un siège complet de Gaza. Nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence », a déclaré lundi le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant. « Pour l’instant, pas d’électricité, pas de nourriture, pas de carburant à Gaza. »

Mais Gaza est décrite comme vivant assiégée depuis 15 ans, comme l’ont documenté des experts des Nations Unies, des journalistes et des chercheurs en droits de l’homme.

Israël et l’Égypte contrôlent les postes frontaliers du territoire, et Israël contrôle son accès à la mer Méditerranée et à son espace aérien. Plus de 2 millions de Palestiniens vivent dans une bande étroite, soit seulement environ deux fois la superficie de Washington, DC. La crise humanitaire que connaissent les Palestiniens à Gaza était déjà grave avant ce dernier conflit, et elle va maintenant s’aggraver encore davantage.

Les Nations Unies rapportent que jusqu’à présent, 413 Palestiniens ont été tués et 2 300 blessés à Gaza, et ces chiffres continueront d’augmenter. « Les hôpitaux sont surpeuplés de blessés, il y a une pénurie de médicaments et de consommables, ainsi qu’une pénurie de carburant pour les générateurs », a déclaré Ayman Al-Djaroucha, coordinateur adjoint de Médecins Sans Frontières à Gaza, à Reliefweb.

L’ampleur de la violence a déjà dépassé le grave conflit le plus récent entre Israël et le Hamas. Sur une période de deux semaines en mai 2021, des militants palestiniens ont tué 12 civils israéliens et un soldat ; Les frappes aériennes israéliennes ont tué plus de 250 personnes, dont au moins 129 civils, à Gaza et blessé 1 948 personnes.

Le conflit israélo-palestinien a toujours été asymétrique : Israël, puissance nucléaire, a reçu des dizaines de milliards de dollars d’aide militaire américaine. Ce week-end, le Hamas a rompu la société israélienne avec des violences gratuites et des massacres. Mais c’est l’État israélien qui conserve la capacité de perpétuer une guerre totale dans la bande de Gaza. Israël a souvent répondu de manière disproportionnée aux attentats-suicides et aux tirs de roquettes du Hamas, en partie à titre de stratégie de dissuasion. Le résultat est cependant une intensité de violence dans un territoire occupé où les habitants n’ont nulle part où fuir et où des civils sont régulièrement tués lors des attaques israéliennes contre des cibles du Hamas.

Aujourd’hui, après avoir subi l’attaque la plus dévastatrice et la plus brutale depuis des décennies, Israël commence à réagir. D’après la rhétorique des responsables israéliens, cela sera probablement aussi plus dévastateur pour Gaza que tout ce qui a eu lieu auparavant.

« Au cours des prochains jours, alors que les bombardements militaires israéliens sur Gaza alourdissent le bilan des morts civiles, ils diront qu’ils frappent ce qu’ils savent être des cibles militaires », a déclaré Yousef Munayyer, chercheur au Centre arabe de Washington DC. Mais les attaques surprises du Hamas « ont révélé à quel point Israël ignore ce qui se passe à Gaza ».

Gaza assiégée

Le Hamas, une faction politique et militante que les États-Unis désignent comme organisation terroriste pour sa résistance armée à Israël, a pris le contrôle de Gaza en 2007. Depuis lors, Israël a instauré un blocus sur le territoire qui a considérablement affecté la qualité de vie : des taux de pauvreté extrêmes ; plus de 60 pour cent des personnes ont besoin d’une aide alimentaire ; et l’accès aux soins de santé est extrêmement limité. Les experts de l’ONU l’ont qualifié de « punition collective ». Environ un quart des Palestiniens de Gaza et près de 80 pour cent des jeunes sont au chômage.

Israël et l’Égypte n’ont jamais autorisé l’entrée de suffisamment de matériaux de construction aux postes frontaliers sous leur contrôle pour permettre la reconstruction de Gaza après les conflits. (Pendant le conflit de mai 2021, environ 58 000 maisons ont été détruites et Israël a rasé un gratte-ciel de 12 étages à Gaza qui, selon lui, contenait des actifs du Hamas, mais contenait également les bureaux des agences de presse Associated Press et Al Jazeera English, ainsi que les maisons. de nombreuses familles.)

L’économie politique de Gaza présente quelque chose de rare et troublant : le dé-développement, que Sara Roy, chercheuse à Harvard, définit comme « le démantèlement systématique d’une économie normale et de son fonctionnement rationnel ». Elle y a mené un travail de terrain qui montre qu’Israël entrave délibérément l’amélioration des conditions de vie dans le territoire occupé.

« La bande de Gaza est le théâtre d’une catastrophe humanitaire qui n’a rien à voir avec des causes naturelles – elle est entièrement provoquée par l’homme, résultat direct de la politique officielle israélienne », selon B’tselem, l’association israélienne de défense des droits de l’homme.

Le Hamas conserve une certaine popularité à Gaza, mais de nombreux Palestiniens considèrent le groupe comme corrompu et incapable de répondre aux besoins des habitants. Une enquête réalisée cet été auprès des Palestiniens a montré que si des élections législatives avaient lieu pour la première fois depuis 2006, environ 44 pour cent des électeurs de Gaza choisiraient le Hamas. Mais il n’y a eu aucune possibilité d’élections, et les Palestiniens vivant à Gaza doivent donc endurer un gouvernement non représentatif qui impose certains principes islamiques, met en œuvre des politiques répressives contre les personnes LGBTQ et des politiques abusives contre les détenus.

Désormais, la vie à Gaza va empirer. L’armée israélienne n’a pas donné de détails supplémentaires sur ce à quoi ressemblera le « siège complet », mais Netanyahu a déclaré samedi qu’Israël transformerait « tous les endroits où le Hamas se cache et depuis lesquels il opère… en ruines ».

Après des barrages d’artillerie et des tirs de roquettes, des opérations terrestres visant à cibler les combattants du Hamas pourraient suivre.

Ce faisant, Gaza, déjà frappée, pourrait ressembler à certaines des crises humanitaires les plus aiguës dans les zones de guerre de mémoire récente, comme Alep au milieu de la guerre civile en Syrie ou Marioupol après l’assaut russe sur l’Ukraine.

La réaction du monde pourrait aider à déterminer comment cela se déroulera

Les États-Unis soutiennent pleinement Israël dans sa réponse aux attaques du week-end. « En ce moment de tragédie, je veux leur dire, ainsi qu’au monde et aux terroristes du monde entier, que les États-Unis sont aux côtés d’Israël », a déclaré samedi le président Joe Biden. Il a ajouté : « C’est également une terrible tragédie sur le plan humain. Cela fait du mal à des innocents.

Mais de nombreux experts s’inquiètent également de l’ampleur des souffrances qui pourraient survenir, ce qui n’est pas mentionné dans certaines déclarations publiques américaines. Le secrétaire d’État Antony Blinken, par exemple, a déclaré à CNN : « Notre premier objectif est de nous assurer qu’Israël dispose de ce dont il a besoin pour faire face à la situation à Gaza. » Dans une interview avec ABC, Blinken a mis en garde contre les risques d’implication d’autres groupes militants et États de la région, et a déclaré à CBS : « Et quoi qu’Israël fasse à Gaza, comme toujours, nous comptons sur lui pour qu’il fasse tout son possible pour éviter que des civils ne soient tués. des victimes, ce que le Hamas ne fait bien sûr pas.»

Le Hamas a pris pour cible des civils de manière dévastatrice. Mais les défenseurs des droits humains et les experts du Moyen-Orient craignent que, sans un appel plus clair à la retenue de la part des responsables américains, un tel langage puisse servir d’encouragement tacite au type de tactiques destructrices auxquelles Israël a soumis Gaza à plusieurs reprises.

Le fait qu’aucun responsable des États-Unis, de l’Union européenne ou d’autres responsables occidentaux n’ait exhorté Israël à respecter le droit international ou à éviter d’attaquer des civils à Gaza ou même à reconnaître que les civils non israéliens couraient un quelconque risque est un échec diplomatique et moral de la plus haute importance. commande. https://t.co/9J4yuXvYbs – Khaled Elgindy (@elgindy_) 8 octobre 2023

L’administration Biden a souvent utilisé l’expression « ordre fondé sur des règles » pour décrire son objectif de maintenir la stabilité mondiale, soulignant que la Russie a violé cet ordre en envahissant l’Ukraine, par exemple. Cette terminologie n’est pas actuellement utilisée sur les réseaux d’information par câble, comme les collègues de Blinken en informent la presse.

En cette période de tension, même appeler à un cessez-le-feu semble hors de propos. Blinken s’est entretenu avec son homologue turc et a partagé sur les réseaux sociaux un bref résumé de l’appel, affirmant qu’il avait « encouragé le plaidoyer de la Turquie en faveur d’un cessez-le-feu et de la libération immédiate de tous les otages par le Hamas ». Et puis il a supprimé ce message, selon Ha’aretz. Au lieu de cela, Blinken a ensuite posté« Israël a le droit de se défendre, de sauver les otages et de protéger ses citoyens. »

La violence du Hamas exige une condamnation. Mais les appels au cessez-le-feu ou à la retenue sont nécessaires. L’ONU, par exemple, discute avec les dirigeants et les encourage à « faire preuve d’un maximum de retenue… pour éviter de nouveaux risques d’escalade et de pertes de vies humaines ».

« Pendant longtemps, j’ai cru que la seule chose qui s’opposait à ce qu’Israël anéantisse complètement Gaza ou pousse les Gazaouis vers le Sinaï était la ‘communauté internationale' », a déclaré Tariq Kenney-Shawa, analyste du cabinet de recherche palestinien. groupe Al-Shabaka, me l’a dit.

Mais le fait que peu de dirigeants mondiaux aient appelé Israël à faire preuve de retenue et qu’une superpuissance comme les États-Unis envoie un porte-avions en Méditerranée en signe de soutien à son allié le plus proche suggère qu’Israël a la latitude de faire ce qu’il veut. ce que nous n’avions pas fait lors des opérations précédentes sur Gaza : lancer un la guerre totale.

Kenney-Shawa craint une catastrophe du type Nakba, l’expulsion des Palestiniens en 1948 lors de la création de l’État d’Israël, qui a entraîné la mort de 15 000 Palestiniens, la destruction de plus de 500 villages et le déplacement d’environ 750 000 Palestiniens.

« Je pense que les Palestiniens risquent une nouvelle Nakba », m’a-t-il dit.