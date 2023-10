L’avocat Sidney Powell a plaidé coupable jeudi à Atlanta à des accusations réduites pour les efforts visant à annuler la défaite de Donald Trump aux élections de 2020 en Géorgie, devenant ainsi le deuxième accusé dans cette affaire tentaculaire à parvenir à un accord avec les procureurs.

Powell, qui a été accusée aux côtés de Trump et de 17 autres personnes d’avoir violé la loi anti-racket de l’État, a plaidé coupable juste un jour avant le début de la sélection du jury pour son procès. Elle a plaidé coupable de six délits liés à une ingérence intentionnelle dans l’exercice de ses fonctions électorales.

Dans le cadre de cet accord, elle purgera six ans de probation, sera condamnée à une amende de 6 000 dollars et devra écrire une lettre d’excuses à la Géorgie et à ses résidents. Elle a également accepté de témoigner honnêtement contre ses coaccusés lors de futurs procès.

Powell, 68 ans, a été initialement accusé de racket et de six autres chefs d’accusation dans le cadre d’un vaste projet visant à maintenir le président républicain américain au pouvoir après sa défaite aux élections de 2020 face au démocrate Joe Biden. Les procureurs affirment qu’elle a également participé à une violation non autorisée du matériel électoral dans un bureau électoral d’un comté rural de Géorgie.

L’acceptation d’un accord de plaidoyer est un revirement remarquable pour un avocat qui, peut-être plus que quiconque, a vigoureusement défendu des théories du complot sans fondement sur une élection volée face à de nombreuses preuves du contraire.

Si les procureurs la contraignent à témoigner, elle pourrait donner un aperçu d’une conférence de presse à laquelle elle a participé au nom de Trump et de sa campagne peu après l’élection et d’une réunion de la Maison Blanche à laquelle elle a assisté à la mi-décembre de la même année, au cours de laquelle des stratégies et des théories ont été mises en place. influencer le résultat des élections ont été discutés.

Falsification du matériel électoral

Powell devait être jugé lundi avec l’avocat Kenneth Chesebro après que chacun ait déposé une demande de procès rapide. La sélection du jury devait débuter vendredi.

Un accusé de moindre envergure dans cette affaire, le cautionneur Scott Graham Hall, a plaidé coupable le mois dernier à cinq accusations de délit. Il a été condamné à cinq ans de probation et a accepté de témoigner dans le cadre d’une procédure ultérieure.

Ce 7 janvier 2021, une image tirée d’une vidéo de sécurité du comté de Coffee, en Géorgie, semble montrer Cathy Latham, présidente républicaine du comté, au centre, présentant les membres d’une équipe d’investigation informatique aux responsables des élections locales. L’équipe médico-légale est arrivée pour faire des copies du matériel de vote dans le cadre d’un effort organisé par Powell. (Comté de Café/Associated Press)

Les procureurs allèguent que Powell a conspiré avec Hall et d’autres pour accéder au matériel électoral sans autorisation et a engagé la société d’investigation informatique SullivanStrickler pour envoyer une équipe dans le comté de Coffee, dans le sud de la Géorgie, pour y copier les logiciels et les données des machines à voter et des ordinateurs.

L’acte d’accusation indique qu’une personne dont le nom n’est pas nommé a envoyé un e-mail à un haut dirigeant de SullivanStrickler et lui a demandé d’envoyer toutes les données copiées depuis l’équipement de Dominion Voting Systems dans le comté de Coffee à un avocat non identifié associé à Powell et à la campagne Trump.

Dominion, la société fondée il y a plusieurs années à Toronto, a intenté une action en diffamation contre plusieurs personnes liées à des déclarations publiques après le vote de 2020, notamment Powell et l’ancien avocat de Trump, Rudy Giuliani.

Powell et Giuliani faisaient partie des avocats à l’origine des affaires alléguant un complot des démocrates, malgré le fait que les dirigeants de l’État républicain, le propre procureur général de Trump et d’autres responsables de l’administration aient déclaré publiquement qu’il n’y avait pas eu de fraude électorale majeure. Des dizaines de contestations des résultats des élections aux États-Unis par les partisans de Trump ont été rejetées par les tribunaux.

Certaines de ces poursuites ont été jugées frivoles. Un juge de la cour d’appel fédérale a statué plus tôt cette année que Powell et cinq autres avocats devaient payer 152 000 $ US de sanctions pour des poursuites pour fraude électorale intentées dans le Michigan.

Une vidéo d’une déposition de Powell est diffusée le 12 juillet 2022, lors d’une audience tenue par un comité de la Chambre des représentants enquêtant sur les conséquences des élections de 2020 et de l’émeute qui a suivi au Capitole des États-Unis. (Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Après que Powell ait menacé de « faire exploser » la Géorgie avec une plainte « biblique », l’équipe juridique de Trump s’est distancée d’elle, affirmant qu’elle ne travaillait pas en leur nom. Elle a ensuite fait un commentaire sur la façon dont elle sortirait « The Kraken », une référence apparente au film. Le choc des Titansdans lequel Zeus donne l’ordre de relâcher le mythique monstre marin.