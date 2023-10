Sidney Powell plaide coupable dans le cadre d’un accord avec les procureurs pour les efforts visant à annuler la défaite de Trump en Géorgie

ATLANTA — L’avocat Sidney Powell a plaidé coupable jeudi à des accusations réduites pour ses efforts visant à annuler la défaite de Donald Trump aux élections de 2020 en Géorgie, devenant ainsi le deuxième accusé dans cette affaire tentaculaire à parvenir à un accord avec les procureurs.

Powell, qui a été accusée aux côtés de Trump et de 17 autres personnes d’avoir violé la loi anti-racket de l’État, a plaidé coupable juste un jour avant le début de la sélection du jury pour son procès.

Elle a d’abord été accusée de racket et de six autres chefs d’accusation dans le cadre d’un vaste projet visant à maintenir le président républicain au pouvoir après sa défaite aux élections de 2020 face au démocrate Joe Biden. Les procureurs affirment qu’elle a également participé à une violation non autorisée du matériel électoral dans un bureau électoral d’un comté rural de Géorgie.

L’acceptation d’un accord de plaidoyer est un revirement remarquable pour un avocat qui, peut-être plus que quiconque, a vigoureusement défendu des théories du complot sans fondement sur une élection volée face à de nombreuses preuves du contraire. Si les procureurs la contraignent à témoigner, elle pourrait donner un aperçu d’une conférence de presse à laquelle elle a participé au nom de Trump et de sa campagne peu après l’élection et d’une réunion de la Maison Blanche à laquelle elle a assisté à la mi-décembre de la même année, au cours de laquelle des stratégies et des théories ont été mises en place. influencer le résultat des élections ont été discutés.

Powell devait être jugé lundi avec l’avocat Kenneth Chesebro après que chacun ait déposé une demande de procès rapide. La sélection du jury devait débuter vendredi. Cette évolution signifie que Chesebro sera jugé seul, même si les procureurs ont déclaré plus tôt qu’ils prévoyaient également d’examiner la possibilité de lui proposer un accord de plaidoyer.

Un accusé de moindre envergure dans cette affaire, le cautionneur Scott Graham Hall, a plaidé coupable le mois dernier à cinq accusations de délit. Il a été condamné à cinq ans de probation et a accepté de témoigner dans le cadre d’une procédure ultérieure.

Les procureurs allèguent que Powell a conspiré avec Hall et d’autres pour accéder au matériel électoral sans autorisation et a engagé la société d’investigation informatique SullivanStrickler pour envoyer une équipe dans le comté de Coffee, dans le sud de la Géorgie, pour y copier les logiciels et les données des machines à voter et des ordinateurs. L’acte d’accusation indique qu’une personne dont le nom n’est pas nommé a envoyé un e-mail à un haut dirigeant de SullivanStrickler et lui a demandé d’envoyer toutes les données copiées depuis l’équipement de Dominion Voting Systems dans le comté de Coffee à un avocat non identifié associé à Powell et à la campagne Trump.

Kate Brumback, Associated Press