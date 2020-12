Sidney Powell dit qu’elle a été empêchée de contacter Donald Trump après avoir assisté à une réunion controversée de la Maison Blanche au cours de laquelle les loyalistes du président ont discuté des moyens possibles d’annuler l’élection.

L’avocat du théoricien du complot a fait cette affirmation dans une interview accordée à Zenger News le jeudi, déclarant: « J’ai été empêché de parler ou de communiquer avec le président depuis que j’ai quitté le bureau ovale … par apparemment tout le monde autour de lui. »

Powell était présent à la réunion du vendredi 18 décembre, aux côtés du lieutenant-général à la retraite Michael Flynn, de l’avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone et du chef de cabinet Mark Meadows. L’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, a appelé par téléphone et des hauts dirigeants de l’administration Trump ont flotté dans et hors de la pièce.

Au cours des discussions, qui ont duré plus de deux heures, Trump aurait lancé l’idée de faire de Powell un avocat spécial de la Maison Blanche – une idée qui a été fortement repoussée par d’autres personnes présentes.

Powell a déclaré à Zenger News qu’on lui avait « offert verbalement le poste, mais que de hauts fonctionnaires du bureau des avocats de la Maison Blanche l’ont empêchée de présenter au président des documents pour le rendre officiel ».

« Cela ne s’est pas produit, car il semble qu’il a été bloqué après vendredi soir, ou annulé, ou je ne sais pas comment vous l’appelez », a-t-elle déclaré.

L’avocat a laissé entendre que Cipollone et Meadows pourraient avoir été à l’origine du déménagement.

Elle dit que samedi, on lui a refusé un laissez-passer émis par les services secrets qui lui permettrait d’accéder à l’aile ouest.

De nombreux alliés de Trump ont tenté de se distancer de Powell après avoir poussé son affirmation farfelue d’un complot international à l’œuvre avec l’État profond pour retirer Trump de la Maison Blanche.

Selon le New York Times, toutes les idées présentées par Powell lors de la réunion ont été « abattues par tous les autres conseillers de Trump présents, qui ont tous souligné à plusieurs reprises qu’elle n’avait pas encore étayé ses affirmations par des preuves ».

« C’est fondamentalement Sidney contre tout le monde », a déclaré une source lors de la réunion de vendredi à Axios. «

«C’est pourquoi des voix se sont élevées. Il n’y a littéralement pas une seule mère dans toute l’orbite du président – son groupe de partisans et d’alliés le plus fidèle – qui ne pense pas que Sidney Powell devrait être sur cette première fusée vers Mars.

Powell a laissé entendre que Pat Cipollone (à gauche) et Mark Meadows (à droite) étaient peut-être derrière le mouvement pour l’empêcher d’avoir des contacts avec le président.

De nombreux alliés de Trump ont essayé de se distancer de Powell après avoir poussé son affirmation farfelue d’un complot international à l’œuvre avec l’État profond pour retirer Trump de la Maison Blanche. Elle est photographiée aux côtés de Rudy Giuliani le 19 novembre

Powell a été le principal instigateur de la théorie du complot selon laquelle les machines à voter dans les États Trump ont perdu les votes inversés du président au profit de Joe Biden. Il n’y a eu aucune preuve de fraude électorale massive et la propre administration de Trump a déclaré que l’élection était sûre et sécurisée.

Ses efforts jusqu’à présent ont été une comédie d’erreurs.

Peu de temps après minuit à la veille de Thanksgiving, elle a publié un document de 104 pages détaillant les allégations sur la Géorgie et un document de 75 pages sur le Michigan, appelant à la décertification des résultats des élections, à la déclaration de vainqueur de Trump et à la saisie des machines à voter. .

Dans les documents, elle a allégué que l’élection avait été « truquée » pour favoriser Biden et que des puissances étrangères étaient impliquées.

Elle a tweeté: « Le #Kraken vient de sortir sur #Georgia », avec un lien vers son site Web.

Elle a ajouté: « Des expositions à suivre. Aussi #ReleaseTheKraken dans #Michigan ‘.

Giuliani a déclaré ce week-end que l’équipe juridique de Trump modifiait sa stratégie pour se concentrer davantage sur les machines à voter.

L ‘«équipe d’élite des forces de frappe» du président – comme ils se nomment eux-mêmes – n’a remporté aucune victoire majeure devant les tribunaux. Les juges nommés par le président et la Cour suprême des États-Unis ont nié les efforts de l’équipe pour jeter le doute sur les résultats des élections. Les comptes rendus en Géorgie et au Wisconsin ont confirmé la victoire de Biden dans ces États.

Powell a accusé Dominion Voting Systems d’avoir des liens avec le Venezuela et la Chine. Elle a blâmé leurs machines pour la perte de Trump. Elle a été renvoyée de l’équipe juridique de Trump le mois dernier alors que la campagne tentait de se distancier de ces allégations.

Dominion lui a envoyé une lettre lui demandant de retirer ses réclamations et l’a menacée de poursuites judiciaires.

John Poulos, le PDG de Dominion, a témoigné volontairement sous serment devant le Sénat du Michigan la semaine dernière où il a nié les allégations de Powell.

«Le Dominion n’est pas et n’a jamais été un front pour les communistes», a-t-il déclaré. «Il n’a aucun lien avec Hugo Chavez, feu le dictateur du Venezuela. Nous n’avons jamais été impliqués dans les élections vénézuéliennes. Ses machines n’ont jamais été utilisées au Venezuela ».

Biden a remporté le Collège électoral 302 contre 232. Il a également battu le président lors du vote populaire, remportant plus de 81,2 millions de voix contre 74 millions de Trump.

Pendant ce temps, les comptes de médias sociaux de Powell ont été inondés de théories du complot QAnon et elle était sur le radar du président depuis qu’elle représentait son ancien conseiller à la sécurité nationale en disgrâce, Mike Flynn.

Maintenant Powell, une mère de 65 ans d’un qui pratique le droit à Dallas mais est de Raleigh, Caroline du Nord, semble essayer de monétiser son infamie.

Le site Web du Legal Defence Fund semble avoir été créé le 11 novembre, un jour après son apparition dans l’émission Lou Dobbs sur Fox.

À l’origine, il déclarait que «500 000 $ doivent être collectés dans les prochaines 24 heures», mais il a été mis à jour pour demander des «millions» de dons pour arrêter la certification des bulletins de vote.