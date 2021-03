Powell prend la parole lors d’une conférence de presse en novembre dernier. | Tom Williams / CQ-Roll Call Inc. via Getty Images

En réponse à la poursuite en diffamation de Dominion, les avocats de Powell ont déclaré que des «personnes raisonnables» n’accepteraient pas ses réclamations.

En tant qu’ancien avocat de la campagne Trump, Sidney Powell a fait plus que peut-être quiconque pour pousser le grand mensonge selon lequel la victoire du président Joe Biden sur Donald Trump lors de l’élection présidentielle de novembre dernier était le résultat d’une fraude impliquant des machines de Dominion Voting Systems. Maintenant, cependant, les avocats qui la représentent ont reconnu que le «gros mensonge» est, en fait, juste cela.

Powell fait face à une poursuite en diffamation de 1,3 milliard de dollars de Dominion en raison de ses fausses allégations, et lundi ses avocats ont offert sa défense: «Aucune personne raisonnable ne conclurait que les déclarations» faites par Powell au sujet de la fraude électorale «étaient de véritables déclarations de fait».

«En effet, les plaignants eux-mêmes caractérisent les déclarations en cause comme des« accusations farfelues »et des« affirmations farfelues ». Ils sont à plusieurs reprises étiquetés «intrinsèquement improbables» et même «impossibles» », ajoutent les avocats de Powell. «De telles caractérisations des déclarations prétendument diffamatoires soutiennent davantage la position des défendeurs selon laquelle des personnes raisonnables n’accepteraient pas de telles déclarations comme des faits mais les considéreraient uniquement comme des allégations qui attendent d’être testées par les tribunaux dans le cadre du processus contradictoire.»

Sidney Powell a décidé de rejeter la poursuite en diffamation de Dominion. Elle fait valoir que lorsqu’elle a accusé Dominion de faire partie d’un stratagème de truquage électoral lié au Venezuela, « aucune personne raisonnable ne conclurait que » ces « étaient vraiment des déclarations de fait » https://t.co/RDPD1eGvY3 pic.twitter.com/p5zssgV5JJ – Zoe Tillman (@ZoeTillman) 22 mars 2021

En effet, les théories du complot de Powell étaient sauvages et farfelues.

Lors d’une infâme conférence de presse le 19 novembre, par exemple, elle a affirmé qu’il y avait une conspiration «mondialiste» pour abattre Trump – impliquant improbablement le défunt dictateur vénézuélien Hugo Chávez – et a affirmé que «au milieu de la nuit, après avoir aurait cessé de compter, et c’est à ce moment-là que les opérateurs du Dominion sont entrés et ont injecté des votes et ont changé tout le système.

« Au milieu de la nuit, après qu’ils auraient cessé de compter, et c’est à ce moment-là que les opérateurs du Dominion sont entrés et ont injecté des votes » – les théories du complot sur les « dictateurs mondialistes » poussés par Sidney Powell feraient rougir Alex Jones. Ils sont absolument fous. pic.twitter.com/3WAaE3POWT – Aaron Rupar (@atrupar) 19 novembre 2020

Il y avait juste un problème pour Powell: elle n’a jamais été en mesure de produire la moindre preuve pour ses affirmations.

Au contraire, les responsables électoraux des deux côtés de l’allée, et des responsables de l’administration Trump comme le procureur général Bill Barr, ont admis que la victoire de Biden sur Trump était le produit d’élections libres et équitables. Et la bizarrerie de ses théories du complot semblait être un peu même pour Rudy Giuliani, qui lors d’une interview à Newsmax en décembre a éloigné l’équipe juridique de Trump de Powell et mentionné ses arguments dépassent «les limites de la rationalité, du bon sens et du droit».

Mais comme les contestations juridiques de l’élection que Powell et d’autres avocats ont déposées au nom de Trump ont échoué l’une après l’autre, Trump n’a pas seulement rejoint Giuliani pour se distancer de Powell, mais aurait envisagé de la nommer comme avocate spéciale pour enquêter sur le très infondé. allégations de fraude électorale qu’elle poussait.

Ce plan n’a pas abouti, et dans les jours qui ont suivi l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis, Dominion a commencé à intenter des poursuites contre ceux qui poussaient des mensonges sur ses systèmes de vote, notamment Powell, Giuliani, le PDG de MyPillow Mike Lindell, Fox News et Newsmax.

«Dominion engage cette action pour rétablir les faits», ont écrit les avocats représentant Dominion dans le procès contre Powell, ajoutant plus tard: «Il existe des montagnes de preuves directes qui réfutent de manière concluante les allégations de manipulation de vote de Powell contre Dominion – à savoir, les millions de bulletins de vote papier qui ont été vérifiés et recomptés par des fonctionnaires bipartites et des bénévoles en Géorgie et dans d’autres États du swing, ce qui a confirmé que Dominion comptait avec précision les votes sur des bulletins papier.

Le dossier légal de Powell suggère que son argent n’était jamais là où sa bouche était.

Et pourtant le gros mensonge continue

Alors que les avocats de Powell reconnaissaient discrètement que ses théories du complot n’étaient pas vraies, Trump était sur Fox News poussant le grand mensonge en toute impunité.

«Écoutez, nous avons remporté les élections, en ce qui me concerne. Nous avons eu une belle élection. Nous avons eu près de 75 millions de votes », a-t-il déclaré mardi.

Trump pousse le grand mensonge en direct sur Fox News, sans aucune répression de Harris Faulkner pic.twitter.com/WOLjsy8WXG – Aaron Rupar (@atrupar) 22 mars 2021

Trump n’a pas été mis au défi de soutenir ses affirmations, mais il est à noter qu’il y a eu un changement dans son approche en parlant de l’élection, et cela était apparent dans sa comparution à Fox News.

Lorsque l’ancien président a tenté de faire valoir que l’élection lui avait été volée ces dernières semaines, il n’a plus prétendu que les votes avaient été modifiés. Au lieu de cela, il a fait valoir que les modifications apportées aux lois électorales des États liées à la pandémie étaient inconstitutionnelles – des arguments qui ont été rejetés dans la salle d’audience après la salle d’audience lorsque les avocats de Trump les ont présentés, y compris par les juges qu’il a nommés.

difficile d’imaginer que les tribunaux n’ont pas trouvé cet argument convaincant pic.twitter.com/Y6MsQbzfOw – Aaron Rupar (@atrupar) 28 février 2021

Malgré ce changement, Trump n’a finalement pas répudié ses fausses déclarations, comme Powell semble le faire. Et aussi sans fondement que cela puisse être, le grand mensonge non seulement persiste dans le nouveau récit de Trump, mais donne aux républicains dans des États comme la Géorgie et l’Arizona que Trump a perdu de justesse un prétexte pour essayer de rendre le vote plus difficile pour les gens.

Powell relance la défense de Tucker Carlson

Le dossier judiciaire de Powell représente la deuxième fois au cours des derniers mois qu’une personnalité éminente de Trumpworld a reconnu devant un tribunal qu’il en était plein. Fox News a fait à peu près la même chose pour défendre l’animateur Tucker Carlson contre un procès en diffamation intenté par Karen McDougal, une femme qui prétend avoir eu une liaison avec Trump.

Comme l’explique Aaron Blake pour le Washington Post:

Lorsque Carlson a accusé Karen McDougal d’avoir extorqué l’ancien président Donald Trump pour ses allégations d’une liaison, McDougal a intenté une action contre lui. La défense de Fox News était qu’un «téléspectateur raisonnable» n’accepterait pas de telles affirmations comme des faits en raison de la teneur de l’émission de Carlson. Et un juge a accepté, rejetant l’affaire.

Il reste à voir si la stratégie de Powell sera également couronnée de succès. Mais son dossier montre plus clairement que jamais que la tentative des alliés de Trump de renverser les élections de 2020 était une prise de pouvoir nue basée sur un paquet de mensonges.