SidKiara Moments a Twitter pour couple plus que jamais

Le dernier épisode de Koffee With Karan regorge de divertissements alors que Sidharth Malhotra et Vicky Kaushal ont renversé le thé métaphorique. Kiara Advani, avec qui Sidharth semblait reconnaître sa relation dans l’épisode, semblait également être présente dans l’esprit et les fans de Sid-Kiara ne pouvaient pas s’en lasser. Les vibrations de Sid-Kiara étaient nombreuses même si l’actrice n’était pas physiquement présente sur le canapé et les fans ont tout noté. Il va sans dire que les fans soutiennent plus que jamais le couple après l’épisode de Koffee With Karan.

De Kiara appelant Sidharth pendant le segment “Hey Karan c’est moi”, à Karan Johar jouant des clips de Kiara contournant de manière ludique les questions de relations, les fans ont jailli de tous les moments.

“nous avons rencontré ta petite amie” et le sourire de Sid je suis en train de mourir pic.twitter.com/hKWE9MoaXL — akriti (@malhotrasgirl) 17 août 2022

Ki ❤️ mon cœur est si plein rn #sidkiara

pic.twitter.com/MpCz2JxII9 — Cicatrice⁷ (@taezthh) 17 août 2022

Au cours de l’épisode, Karan a joué un clip de Kiara d’un épisode à venir dans lequel elle a admis qu’elle et Sidharth étaient “plus que de simples amis proches”. Plus tard, quand Karan lui a demandé si sa vie actuelle serait un titre de film, à cela, Kiara a répondu: “Shershaah”, avant d’ajouter, “ça devrait être comme un roi”. Elle a en outre laissé tomber des indices sur les cloches de mariage. “Je vois ça dans ma vie. Mais je ne le révèle pas dans Koffee With Karan aujourd’hui », a déclaré Kiara lorsqu’on lui a demandé si elle était prête pour le mariage. Suite à cela, la co-star de Kabir Singh de Kiara, Shahid Kapoor, qui apparaîtra avec elle dans le prochain épisode, a ajouté avec effronterie : « On dirait qu’elle est prête. Il y a 15 minutes, elle n’acceptait pas la relation. Et maintenant, elle avoue presque qu’elle est prête.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici