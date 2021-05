Sidharth Shukla taquine Shehnaaz Gill et lui demande du travail alors qu’elle devient productrice

L’acteur et lauréat de l’émission de télé-réalité ‘Bigg Boss 13’ Sidharth Shukla a félicité mardi son amie et ancienne participante à ‘BB13’ Shehnaaz Gill alors qu’elle devenait productrice.

Pour l’inversé, Shehnaaz a produit le clip de son frère Shehbaz Badesha, Little Star, sorti le 10 mai 2021. La chanson se concentre sur la romance et montre l’amour entre une policière et un criminel recherché. Réalisé par Mayank Gupta et Himank Goyal, la vidéo présente également Giorgia Andriani dans le rôle principal.

Pendant ce temps, tout en disant qu’il était « fier » d’elle, Sidharth Shukla a taquiné Shehnaaz quand il a mentionné qu’elle pourrait le considérer pour l’un de ses futurs projets.

« Hey @ShehbazBadesha mon bon travail de garçon avec la vidéo a adoré la chanson et vous … ne saviez pas que vous étiez si talentueux..continuez à faire mieux @ishehnaaz_gill vous êtes devenu producteur maintenant … kya baat hai (wow) patron vous le tuez !… Apne ko bhi kisi kaam ke liye yaad karna (gardez-moi à l’esprit pour l’une de vos entreprises de production aussi) .. fier de vous », a écrit Sidharth sur Twitter.

Hey @ShehbazBadesha mon garçon a bien travaillé avec la vidéo, j’ai adoré la chanson et vous … ne saviez pas que vous étiez si talentueux … continuez à faire mieux @ishehnaaz_gill vous êtes devenu producteur maintenant… kya baat hai boss vous le tuez! … Apne ko bhi kisi kaam ke liye yaad karna .. fier de toi – Sidharth Shukla (@sidharth_shukla) 11 mai 2021

Bien qu’il n’y ait eu aucune réponse de Shehnaaz, « Hahahahah love u bai », Shehbaz a écrit en réponse à Sidharth.

Sidharth et Shehnaaz se sont rencontrés lors de leur passage à « Bigg Boss 13 » et en raison de la chimie qu’ils partageaient dans l’émission et de l’amitié qu’ils ont entretenue même après la fin de l’émission de téléréalité, les fans ont beaucoup aimé, qui leur ont donné le surnom de « Sidnaaz ».

Sidharth et Shehnaaz ont réalisé quelques vidéoclips ensemble, notamment «Shona Shona» et «Bhula Dunga».