Sidharth Shukla sur son personnage Agastya dans ‘Broken But Beautiful 3’

Après deux saisons très réussies, ALTBalaji est de retour avec la troisième saison de leur franchise la plus lucrative – Broken But Beautiful, qui verra la nouvelle paire à l’écran de Sidharth Shukla et Sonia Rathee dans le rôle d’Agastya et Rumi.

Les créateurs avaient récemment publié une bande-annonce très captivante de ‘Broken But Beautiful 3’ qui montrait un tour de montagnes russes d’émotions d’amour, de haine, d’obsession, de désespoir, de vengeance et de jalousie.

«Broken But Beautiful 3» est l’histoire d’amour d’Agastya Rao, une réalisatrice en herbe, qui tombe amoureuse de Rumi Desai, sa muse. Leurs mondes sont différents et ils veulent aussi des choses différentes les uns des autres, ce qui en fait une recette parfaite pour le chagrin d’amour.

En essayant pour la première fois un personnage compliqué, l’acteur de « Bigg Boss 13 » a déclaré qu’il pouvait vraiment s’identifier à son personnage, Agastya et attend avec impatience ses débuts numériques.

« En tant qu’acteur, il y en a qui se tournent vers le jeu de méthode. Pour moi, je pourrais vraiment m’identifier à Agastya et je sens que la vie est une question d’expériences. Ce sont ces expériences qui font de vous. J’ai eu de nombreuses expériences similaires et j’ai donc réfléchi à le mien et j’ai joué », a déclaré Sidharth dans un communiqué.

Parlant de la série, Sidharth dans une déclaration précédente a déclaré: « Je suis vraiment heureux d’être associé à la troisième saison de ‘Broken But Beautiful’, une série qui a été extrêmement aimée, admirée et appréciée de tous. Mon personnage Agastya est au sommet de sa carrière et au plus bas moment de sa vie à la fois. Agastya est ébranlé par le chagrin et entre dans un mode d’autodestruction. Son voyage est plein de hauts et de bas. J’espère que mon public aimera ça côté intense de moi.

Produit par Sarita A Tanwar et Niraj Kothari de 11:11 Productions et réalisé par Priyanka Ghose, ‘Broken Beautiful 3’ présente également Ehan Bhat, Jahanvi Dhanrajgir, Manvir Singh, Taniya Kalra et Saloni Khanna dans des rôles clés et devrait sortir en mai 29.