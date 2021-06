Cela ne fait que quelques jours que « Broken But Beautiful 3 » a été diffusé sur ALTBalaji. Mais l’excitation pour elle était depuis que le casting a été annoncé. Oui, tout cela parce que Sidharth Shukla a fait ses débuts en OTT avec la série. Maintenant, lors d’une interaction exclusive avec DNA, Sidharth a donné des réponses rapides sur «Broken But Beautiful 3», ses débuts sur la plate-forme numérique et plus encore.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait poussé à dire oui à la série produite par Ekta Kapoor, Sidharth a déclaré: « C’est une série très réelle et je pouvais m’y identifier. De plus, je pouvais m’identifier à Agaystya et en même temps je n’ai pas joué de personnage comme lui avant. »

Shukla a également révélé qu’il n’avait pas suivi les deux premières saisons avant de rejoindre « Broken But Beautiful 3 ».

Le bel acteur a également révélé qu’il pouvait s’identifier à son personnage Agastya Rao lorsqu’il a lu le script. Sidharth a révélé: « Quand j’ai lu le script pour la première fois, je pouvais beaucoup m’identifier à Agastya. Il y a eu des moments où j’ai vécu des situations similaires ou ressenti la même chose émotionnellement. Et donc, pour moi, l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai aimé le personnage d’Agastya c’est qu’il est très réel, très accessible. Il n’est pas parfait mais je ne pense pas qu’aucun de nous ne le soit et il est en chemin comme beaucoup d’entre nous dans nos carrières et domaines respectifs, pour réaliser sa vision de la vie.

Après avoir remporté « Bigg Boss 13 », Sidharth a figuré dans « Bigg Boss 14 » pendant environ deux semaines et a également joué dans quelques clips vidéo qui sont devenus des succès instantanés. L’acteur a déclaré qu’il se sentait chanceux de travailler malgré la pandémie.

Alors, Sidharth avait-il des inhibitions avant de faire ses débuts dans le numérique ? Ce à quoi l’acteur a déclaré: « Il n’y avait aucune inhibition, je suis toujours prêt pour quelque chose de différent et prêt à relever un défi. »