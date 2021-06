Sidharth Shukla recrée la scène ‘Dil Toh Pagal Hai’ avec Madhuri Dixit sur Dance Deewane 3 – Regarder | Nouvelles télévisées

New Delhi: Sidharth Shukla, idole de la télévision, qui se réjouit du succès de sa dernière série Web « Broken But Beautiful Season 3 », est maintenant prêt à faire un retour sur le petit écran en tant qu’invité sur les plateaux de « Dance » Deewane 3.’

Sid viendra faire la promotion de sa série Web récemment publiée et tout en la promouvant, on le verra passer les meilleurs moments de sa vie alors que l’acteur sera vu danser sur la chanson de « Ram Lakhan » « Tera Naam Liya » aux côtés de Madhuri Dixit . Outre Madhuri, « Ram Lakhan » avait également Anil Kapoor, Jackie Shroff et Dimple Kapadia dans les rôles principaux et est sorti en 1989.

Non seulement cela, mais le duo recréera également une scène de l’un des blockbusters de Madhuri, « Dil Toh Pagal Hai ». Le duo jouera les personnages de Rahul et Pooja du film, qui avait à l’origine Shah Rukh Khan, Madhuri et Karisma Kapoor dans les rôles principaux et est sorti en 1997.

Les vidéos sont partagées par la chaîne Colors sur leur compte Instagram officiel et sous-titrées comme suit : « Ab @realsidharthshukla bane Rahul aur @madhuridixitnene ek baar phir bani Pooja, humara Dil toh pagal hona salut tha !

Regardez ce flashback passionnant sur #DanceDeewane3, Sat-Sun raat 9 baje sirf #Colors par.

#DanceMachayenge #DD3 À tout moment sur @voot @colgatein @marutisuzukiofficial @cadburydairymilkin @fenahilena.. »

‘Dance Deewane 3’ est jugé par Madhuri Dixit, Tushar Kalia et Dharmesh Yelande, et Raghav Juyal est également l’hôte de l’émission.