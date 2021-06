Sidharth Shukla recrée la scène ‘Dil To Pagal Hai’ avec Madhuri Dixit et c’est magique

Sidharth Shukla a récemment visité les décors de l’émission de téléréalité basée sur la danse « Dance Deewane 3 » pour promouvoir « Broken But Beautiful 3 ». Quelques photos du bel acteur partageant la scène avec les juges Madhuri Dixit Nene, Tushar Kalia et Dharmesh Yelande ont fait surface sur Internet et cela a laissé ses fans dans la frénésie.

Maintenant, une vidéo de Sidharth Shukla de « Dance Deewane 3 » est devenue virale où on peut le voir recréer une scène romantique populaire du film « Dil To Pagal Hai » de 1997 avec Madhuri Dixit. Il est largement partagé sur les pages de fans sur Instagram et Twitter.

Sidharth Shukla est devenu furieux après avoir remporté » Bigg Boss 13 « , ce qui l’a aidé à créer un énorme public de fans. L’acteur est l’une de ces tendances fréquentes sur les réseaux sociaux et est aimé de ses fans.

Pendant ce temps, « Broken But Beautiful 3 » est énorme parmi ses fans et a reçu une réponse positive. C’est l’histoire d’Agastya Rao et Rumi Desai qui sont très différents l’un de l’autre. Ils connaissent tous les deux l’amour et le chagrin. La série Web montre différents parcours de différentes personnes amoureuses et ce qui se passe lorsqu’elles ne sont plus amoureuses. Les deux premières saisons avaient Vikrant Massey et Harleen Sethi comme chefs de file.