Sidharth Shukla laisse tomber son premier poster, décrit Agastya comme «  fougueuse, passionnée, volontaire  »

Enfin, l’affiche très attendue du premier regard de Sidharth Shukla de ‘Cassé mais beau 3‘ est dehors. Sur l’affiche, le beau beau gosse donne un regard intense alors qu’il est trempé de pluie. L’acteur s’est rendu sur ses pages de médias sociaux et a partagé l’affiche au grand enthousiasme des fans. Il a décrit son personnage, Agastya Rao, comme « Fiery, passionné et volontaire ».

Sidharth a sous-titré l’affiche en disant: « Rencontrez Agastya – Fiery, passionné et volontaire! Il ne peut s’empêcher de tomber amoureux de quelqu’un qui vient d’un monde qu’il n’approuve pas. L’affiche de Rumi sort aujourd’hui à 18 h; émission en streaming sur 29 mai sur @Altbalaji. «

Tout en parlant de son personnage, les créateurs ont déclaré: «Alors qu’Agastya est un idéaliste, opiniâtre et rebelle, il croit qu’il est une aubaine pour le monde du théâtre. Agastya Rao, un réalisateur en herbe, tombe amoureux de Rumi Desai, sa muse. Sur l’affiche, Sidharth semble abattu et impuissant sur fond de pluie. Agastya a commis l’erreur de tomber amoureux de quelqu’un du monde qu’il évite. «

Pendant ce temps, avec Sidharth Shukla et Sonia Rathee, ‘Cassé mais beau 3‘est l’histoire d’amour brisée d’Agastya et Rumi. La série présente les hauts et les bas de leur relation, ce qui met en évidence le slogan selon lequel «l’obsession ne se termine jamais», mais plutôt des changements. L’histoire d’amour de Broken But Beautiful 3 met en évidence l’idée qu’il est plus difficile de tomber amoureux que amoureux, ce qui rend l’histoire racontable à quiconque a eu le cœur brisé.

Pendant ce temps, le teaser de la série Web tant attendue sera publié vendredi.