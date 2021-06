Sidharth Shukla en tête du Times Most Desirable Man à la télévision 2020 pour la deuxième fois consécutive ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’acteur de ‘Broken But Beautiful 3’, Sidharth Shukla, a une fois de plus été en tête de la liste des Times Most Desirable Man à la télévision 2020 et les fans célèbrent avec extase sur les réseaux sociaux.

Dans une interview avec ANI, Sidharth a parlé de sa deuxième victoire consécutive et a déclaré : « J’aime ça ! Qui ne veut pas être désirable ? Cela ne me dérange pas d’avoir une place permanente sur cette liste. »

Il a ajouté: « Honnêtement, je n’attends rien. Je suis heureux de faire mon travail, de divertir mon public, et je leur laisse le reste. C’est finalement leur amour qui nous récompense. »

Alors que Sidharth est au septième ciel après avoir décroché la première place en tant qu’homme le plus désirable à la télévision, les fans sont là pour célébrer avec lui ! Découvrez ces tweets de certains de ses fans :

Sidharth Shukla est sur une séquence de victoires consécutives ! Toutes nos félicitations @sidharth_shukla#MostDesirableManSidharth pic.twitter.com/hiULJzfVQy – Krithika (@KrithikaTweets) 10 juin 2021

LA PREMIÈRE CHOSE QUE JE VOUDRAIS MENTIONNER EST QUE JE SUIS TROP TROP FIER DE CET HOMME @sidharth_shukla #MostDesirableManSidharth pic.twitter.com/H5l97go9sm – (@SidkiFanRiya) 10 juin 2021

Passion du métier, zèle à se surpasser, talent à foison, sincérité et honnêteté dans les actes, simplicité de cœur, humilité dans les dispositions, bonne mine et charme en prime… il a tout pour plaire !#MostDesirableManSidharth@sidharth_shukla #SidharthShukla pic.twitter.com/gtN3q6cfUz – Subha AgastyaRao (@sulachi11) 10 juin 2021

Selon le rapport de l’ANI, Parth Samthaanat était au numéro 2, Aly Goni au numéro 3 et Shaheer Sheikh au numéro 4. Les autres acteurs qui ont figuré sur la liste étaient Mohsin Khan, Shivin Narang, Sharad Malhotra, Asim Riaz, Dheeraj Dhoopar et Nishant Malkhanitake.

Fait intéressant, Sidharth Shukla avait également dominé le Times Most Desirable Man à la télévision l’année dernière. Côté travail, Sidharth Shukla avait fait ses débuts dans le numérique avec la websérie d’ALTBalaji « Broken But Beautiful saison 3 » cette année, où il joue le rôle d’Agastya Rao, un jeune homme en colère qui est également un aspirant metteur en scène dans un théâtre. Il tombe amoureux d’une fille riche et privilégiée Rumi Desai interprétée par Sonia Rathee, sa muse.

L’histoire est un tour complet de montagnes russes plein de drame, d’amour, de haine, de jalousie, de vengeance et d’obsession. La chimie du couple principal est tout à fait incontournable.

La série Web reçoit des critiques élogieuses de la part des critiques et a réussi à se frayer un chemin vers la liste des 5 meilleurs films en streaming et Ormax Media en seulement deux jours après sa sortie, comme l’a partagé Ekta Kapoor.

(Avec entrées ANI)