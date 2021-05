Sidharth Shukla a eu «de nombreuses expériences similaires» en tant que son personnage de «Broken But Beautiful 3» | Actualités de la série Web

Mumbai: Agastya, le personnage de l’acteur Sidharth Shukla dans la série Web à venir « Broken But Beautiful 3 », est un homme compliqué coincé entre l’amour et tout ce qui va avec. C’est un personnage, dit l’acteur, auquel il pourrait s’identifier personnellement.

« En tant qu’acteur, il y en a qui se tournent vers la méthode. Pour moi, je pourrais m’identifier à Agastya et j’ai le sentiment que la vie est une question d’expériences. Ce sont ces expériences qui font de vous. J’ai eu de nombreuses expériences similaires et j’ai donc réfléchi aux miennes et j’ai joué, »dit Sidharth.

« Broken But Beautiful 3 » est la troisième saison de la populaire franchise produite par Ekta Kapoor. L’émission sera diffusée le 29 mai.

Sidharth est connu pour ses rôles dans des feuilletons de fiction tels que «Balika Vadhu» et «Dil Se Dil Tak», et des émissions de téléréalité telles que «Jhalak Dikhhla Jaa 6», «Fear Factor: Khatron Ke Khiladi» et «Bigg Boss 13».