Sidharth Malhotra s’ouvre sur ses plans de mariage avec Kiara Advani au milieu des rumeurs de mariage; “Ce sera difficile de…”

Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont tous prêts à se marier en avril 2023. BollywoodLife vous a dit en exclusivité que le couple Shershaah prévoyait de se marier dans une affaire intime. Mais il semble que Sidharth envisage de changer d’avis car lors de sa récente interaction, il a parlé de ses projets de mariage et a admis qu’il serait difficile de le garder secret car aujourd’hui tout est au grand jour grâce aux réseaux sociaux.

Il sera difficile de garder le mariage secret

Sidharth Malhotra, qui attend la sortie de son prochain Thankgod, lors de sa récente interaction lorsqu’il a été interrogé sur les rumeurs de mariage, a déclaré: Si je me mariais, je pense qu’il serait très difficile de garder le secret aujourd’hui “. Il a même ajouté que lui et Kiara a toutes les deux réalisé que quelque part la nouvelle sortira et qu’elles ne peuvent donc pas la garder secrète. Sidharth Malhotra a même abordé les rumeurs de mariage et comment cela l’affecte, auquel il a dit que cela ne le dérangeait pas car il a passé 10 ans dans l’industrie et maintenant il ne s’ennuie plus.

Kiara et Sidharth se fréquentent depuis un certain temps maintenant. Et au fil du temps, ils sortent joyeusement et parlent ouvertement de leur relation et leurs fans espèrent seulement qu’ils n’empruntent pas une voie secrète et se marient et déclarent plutôt ouvertement leur mariage. Alors qu’une source proche nous avait révélé que Sidharth et Kiara avaient prévu de se marier en avril à Delhi au milieu de leur ami proche et de leur famille. Il n’y aura pas de membres de Bollywood invités à leur mariage et aucune grande réception n’aura également lieu. En fait, ils ne publieront que quelques photos de leur mariage comme d’autres couples de Bollywood de Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Ranveer Singh, Deepika Padukone et plus encore.