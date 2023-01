Sidharth Malhotra s’est battu avec Kiara Advani après que Varun Dhawan l’ait embrassée sans l’instruction du réalisateur ?

Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont l’un des couples les plus aimés de la ville de tinsel et en ce moment, la rumeur bizarre de Kaif à leur sujet fait les gros titres qui feront rire le couple et comment. Il y a des rapports solides sur le portail de divertissement selon lesquels Sidharth s’est disputé avec Kiara au sujet de sa proximité avec Varun Dhawan. Les rapports suggèrent que la star de Shershaah était en colère contre Kiara parce que Varun Dhawan l’avait embrassée lors d’un tournage de magazine sans les instructions du réalisateur, ce qui a conduit à la bagarre entre les deux.

Regardez la vidéo de Varun Dhawan embrassant Kiara Advani sans les instructions du réalisateur qui la laisse stupéfaite et comment.

Jab Aadmi shoot Karte Huwe Mood Main Aa Jata Hai Toh Kuch Aisa Ho Jata Hai. pic.twitter.com/3SzXU6M5WR KRKBOXOFFICE (@KRKBoxOffice) 1 août 2022

Il y avait peu de mèmes spéculant sur la réaction de Sidharth Malhotra

Sidharth Malhotra : pic.twitter.com/WyofRiItpV Ahmed Khan (@Bollykingkhan) 2 août 2022

Alors qu’on se demande d’où vient cette nouvelle sans fondement. Un initié proche révèle que Sidharth et Kiara s’aiment beaucoup et plus que de vivre, ils respectent la profession de l’autre et se respectent mutuellement, et de telles rumeurs sans fondement sont non seulement de mauvais goût, mais cela les blesse aussi car ils ont travaillé dans l’industrie depuis si longtemps et bas ce que leur vie privée n’a plus assez discuté.

Les rumeurs de mariage de Sidharth et Kiara ont également fait le tour et on prétend que le couple Shershaah se mariera en février, les spéculations sur leurs dates de mariage ont changé. C’est BollywoodLife qui vous a dit que Sid et Kiara prévoyaient de se marier au Nouvel An et que le moment était venu. Sur Koffee With Karan 7, le couple avait presque laissé entendre qu’il se marierait. Mais devinez ce que KJO est invité ou non, c’est le sujet qui nous intéresse en ce moment. Que dire?