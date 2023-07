Sidharth Malhotra et Kiara Advani ne manquent jamais de buts en couple ! Ils sont en effet l’un des couples les plus aimés de Bollywood. Les co-stars de Shershah, qui se sont mariées plus tôt cette année en février, sont souvent vues se répandre l’amour les unes sur les autres et nous faire jaillir de leur adorable alchimie. Un aperçu de la même chose a été vu mardi, lorsque Siddharth Malhotra a assisté à un événement à Mumbai. À l’occasion, l’acteur a parlé de sa « partenaire de vie » Kiara Advani et a partagé son plus gros souvenir du mariage.

Sidharth Malhotra qualifie Kiara Advani de « trésor précieux »

Une vidéo de Sidharth Malhotra faisant l’éloge de Kiara Advani devient virale sur Instagram. Dans une vidéo virale, Sidharth a été vue en train de rougir alors que l’hôte s’adressait à Kiara comme « bhabhi ». L’acteur a déclaré : « Abhi abhi shaadi hui hai, main bahut khush hoon (je me suis marié récemment. Je suis très heureux). » Sidharth a également qualifié Kiara de « trésor le plus précieux » de sa vie. Il a en outre ajouté : « Le mariage est aussi un jeu. J’ai réalisé qu’il n’y a pas de ‘je’ dans un mariage. Il n’y a que ‘nous’. C’est la vie. »

Regardez la vidéo complète ici :

Les fans réagissent au discours de Sidharth Malhotra

La vidéo n’a pas tardé à attirer l’attention des fans de Sid-Kiara (Sidharth Malhotra et Kiara Advani). L’un des utilisateurs a dit : « Que Dieu vous bénisse tous les deux, Sid-Kiara. » Un autre a dit: « Comme c’est gentil. » La vidéo a laissé de nombreux utilisateurs d’Instagram « admiratifs ». La section des commentaires était inondée d’emojis cœur et cœur.

Sidharth Malhotra et Kiara Advani aiment la vie

Sidharth Malhotra et Kiara Advani se sont mariés le 3 février, après être sortis ensemble pendant quelques années. Le somptueux mariage a eu lieu au Rajasthan, en présence d’amis proches et de la famille. Kiara a fait une superbe entrée nuptiale sur l’interprétation de la chanson Ranjha, qui a été adorée par les fans.

Les prochains films de Sidharth Malhotra et Kiara Advani

Pendant ce temps, en termes de travail, Sidharth Malhotra a collaboré avec les cinéastes Sagar Ambre et Pushkar Ojha pour le prochain thriller d’action Yodha. Il met également en vedette Disha Patani. L’acteur a également la police indienne de Rohit Shetty, avec Vivek Oberoi et Shilpa Shetty dans le pipeline.

Satyaprem Ki Katha de Kiara Advani continue de tourner avec succès dans les salles. Il s’agissait de sa deuxième collaboration avec Kartik Aaryan, après Bhool Bhulaiyaa. L’actrice a été engagée pour Game Changer de S Shankar. Elle partagera l’espace écran avec Ram Charan.