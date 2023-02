Sidharth Malhotra obtient le surnom de Kiara Advani écrit en mehendi, les fans jaillissent d’un geste mignon

L’actrice de Bollywood Kiara Advani s’est mariée avec son Sidharth Malhotra le 7 février à Jaisalmer. Les photos et vidéos du couple après leur mariage deviennent virales sur les réseaux sociaux. Dans les nouvelles photos virales de l’aéroport de Jaisalmer, Sidharth peut être vu exhibant son mehendi.

Mercredi, Kiara Advani et Sidharth Malhotra ont fait leur première apparition publique après leur mariage. Kiara portait un survêtement en velours noir et portait un sindoor, un mangalsutra et un chooda. Alors que Sidharth a opté pour un look décontracté. Sidharth a fait étalage de son mehendi, ‘Ki’ dessiné sur sa paume.

Regarde:





Une autre vidéo de couple a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram avec la légende : “Le beau couple #siddharthmalhotra et #kiaraadvani a officiellement pris une photo à l’aéroport de Jaisalmer en tant que M. et Mme Malhotra.” L’un de ses fans a écrit : “Ils sont si beaux ensemble”. La seconde a dit : “Kiara est comme nous, les filles normales, qui veulent poser, mais son mari ne veut pas qu’on clique sur lui, bienvenue au club.”

La troisième personne a mentionné: “L’un des meilleurs couples … de l’industrie de Bollywood … félicitations à tous les deux euhhh.” Le quatrième a dit: “Ils forment une si belle paire.” Le cinquième a dit: “Comme c’est doux en rouge sindoor kiara.” Le sixième a dit: “Après Virat et Anushka, ils ressemblent à un vrai couple, belle et décente photo.”

Les détails de leurs tenues de mariage et de leurs bijoux ont ensuite été partagés par les pages de la marque Manish Malhotra sur Instagram appelées manishmalhotraworld et manishmalhotravows. En plus de partager leurs photos de mariage de rêve, le message avait une légende élaborée : “Nous croyons en la magie des contes de fées alors que nous célébrons le début de ce voyage mémorable pour Kiara Advani et Sidharth Malhotra.”