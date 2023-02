Sidharth Malhotra, menu de mariage de Kiara Advani: Vérifiez les détails exclusifs

Sidharth Malhotraet KiaraAdvani’s le gros mariage indien est le sujet de conversation de la ville. Le couple a décidé de se marier à Jaisalmer. Le mariage de Bollywood ne sera rien de moins qu’un rêve. Du puissant palais de Suryagarh aux somptueuses festivités de mariage, le couple a planifié son mariage pour en faire un événement inoubliable. Les Baraatis ont déjà atteint Jaisalmer et les festivités de mariage ont commencé. Voici quelque chose d’intéressant au sujet du menu de mariage qui va être servi.

Les détails du mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani révélés

Le mariage étant au Rajasthan, le menu du mariage propose de délicieuses spécialités locales comme Dal Baati Churma et plus encore. Nous avons appris que 8 types de Churma, 5 types de baati et plus de délicieux plats locaux seront servis. Des spécialités Awadhi et des préparations culinaires Royal Rajputana seront préparées. De plus, il y aura des spécialités hivernales du Rajasthan et du Punjabi. En dehors de ceux-ci, des comptoirs alimentaires italiens, chinois, thaïlandais et coréens prendront également de la place. Il y aura aussi plus de 20 variétés de desserts.

Plus tôt, nous vous avons expliqué comment Kiara Advani et Sidharth Malhotra ont transformé leur mariage en carnaval. Pour divertir les invités, plusieurs stands, dont un stand luc chudi personnalisé, un stand lehriya dupatta/sari, des objets artisanaux en bois et bien plus encore, seront organisés. Des danseurs folkloriques et des chanteurs divertiront également les invités.

Le mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani va être une longue affaire avec Sangeet, mehendi et d’autres festivités en cours. Apparemment, une réception aura également lieu à Mumbai le 12 février, à laquelle participeront le who’s who de l’industrie.

Actuellement, la liste des invités comprend des stars comme Karan Johar, Shahid Kapoor, Mira Rajput, Armaan Jain et d’autres. Isha Ambani a également atteint Jaisalmer pour assister au mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani. Il se trouve qu’elle sont les amies d’école de Kiara Advani. Tout le monde attend maintenant de voir les photos de l’intérieur du grand shaadi de Bollywood.