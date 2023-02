Sidharth Malhotra, mariage Kiara Advani: Voici pourquoi le couple a choisi Suryagarh Rajasthan comme lieu de shaadi [Exclusive]

Le couple le plus aimé de Bollywood, Sidharth Malhotra et Kiara Advani, va se marier. Cependant, le couple n’a jamais officiellement confirmé leur relation et leur mariage, mais a continué à donner des indices subtils. Ils se marieront le 6 février 2023 au palais Surygarh à Jaisalmer Rajasthan. Nous avons creusé profondément pour savoir pourquoi ils ont choisi ce palais royal comme lieu de mariage.

Une source proche du développement a informé la vie de Bollywood de la raison pour laquelle Sidharth Malhotra et Kiara Advani ont opté pour le palais royal de Suryagarh pour leur mariage. Le couple devait auparavant se marier au Pendjab car ils ont beaucoup de famille dans la ville, donc cela aurait été pratique pour tout le monde et s’occuper des préparatifs du mariage. Selon la source, les destinations étaient Jalandhar et Chandigarh. Mais les lieux auxquels ils pensaient étaient déjà réservés car c’est la saison des mariages.

La source a révélé que le couple avait discuté de repousser la date à plus tard en mai, qui est à nouveau une saison de mariage, mais ils ont décidé de se marier au Rajasthan. Au lieu de tous les kothis et havelis du Pendjab, Sidharth et Kiara ont opté pour le palais de Suryagarh. Après que les sites de Jalandhar et de Chandigarh soient devenus incontrôlables, l’idée du Rajasthan a surgi. À la recherche de divers hôtels et palais dans l’État de la tradition royale, le couple a choisi d’aller à Suryagarh, qui est maintenant le lieu de leur mariage.

Le palais de Suryagarh est un forteresse luxueuse située à Jaisalmer, Rajasthan. La ville et l’État sont connus pour leur vie royale et leur patrimoine. Le Palace promet un magnifique désert du Thar préservant les traditions donnant une touche de modernité contemporaine à leur hôtel.

Sidharth Malhotra et Kiara Advani se fréquentent depuis plusieurs années et sont maintenant prêts à se marier. Le mariage sera un grand mariage indien à part entière célébrant tous les rituels et festivités. Le mariage sera témoin de tous les événements de Haldi, Mehndi, sangeet, pheras, et plus encore. Alors que Sangeet est prévu pour le 5 février, les pheras auront lieu le 6 février. Suite à cela, les rapports suggèrent que la réception aura lieu le 7 février. Selon certaines informations, le couple organisera deux réceptions, l’une à Delhi pour le côté du marié et l’autre à Mumbai pour le côté de la mariée.