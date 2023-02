Sidharth Malhotra, mariage de Kiara Advani: les Ambanis arrivent à Jaisalmer pour assister au grand mariage de Bollywood [Watch Video]

Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont tous prêts à se marier à Jaisalmer. Le couple a réservé le palais Suryagarh comme destination de mariage. Depuis hier, l’aéroport de Jaisalmer est devenu une piste de célébrités. De nombreuses célébrités ont atteint Jaisalmer pour faire sentir leur présence. Apparemment, même la famille Ambani a atterri à Jaisalmer pour assister au grand Bollywood Shaadi. Kiara et Isha Ambani seraient amies depuis l’école. Plus tôt, une vidéo de la voiture d’Akash Ambani atteignant l’aéroport privé de Mumbai avait été diffusée sur les réseaux sociaux.