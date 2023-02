Sidharth Malhotra, mariage de Kiara Advani : Le couple Shershaah organisera une réception à Mumbai à CETTE date

Le mariage tant attendu de Siddharth Malhotra et Kiara Advani nous a enthousiasmés. Le couple se mariera le 6 février 2023 au Palais Suryagarh à Jaisalmer, Rajasthan. Ils ont opté pour un mariage royal avec des cérémonies à partir du 5 février. Alors que ce sera une affaire serrée entre 100 et 150 personnes, Sid Kiara organisera une réception à Mumbai. Les dates pour la même chose ont été annoncées et on prétend que ce sera la semaine prochaine.

Le couple qui a commencé à se fréquenter après sa première apparition à Shershaah se marie maintenant après des années de relation secrète. Le couple n’a ni officiellement accepté leur relation ni parlé de leur mariage, mais a donné des indices subtils qui ont suffi à confirmer leur connexion. Eh bien, le moment est venu où le couple le plus adoré de Bollywood, Sid Kiara, nouera le nœud nuptial en commençant un nouveau chapitre de leur vie ensemble.

Le couple Shershaah est arrivé à Jaisalmer samedi pour lancer leurs cérémonies de mariage aujourd’hui. Haldi, Mehndi et Sangeet se produiront aujourd’hui alors qu’ils lieront leur amour en prenant des phéras saath autour du feu sacré le 6 février 2023. Ils se marieront en présence de leurs amis proches et de leurs familles. Quelques célébrités de Bollywood, à savoir Karan Johar, Shahid Kapoor, sa femme Mira Kapoor et Shabina Khan, assisteront au mariage.

Sidharth Malhotra et Kiara Advani animeront deux réceptions à Delhi et Mumbai. La réception de Delhi sera du côté du marié car la capitale nationale est sa ville natale. D’autre part, la réception de Mumbai sera pour le côté de la mariée, leurs amis de l’industrie et la fraternité du cinéma. Apparemment, la réception de Mumbai aura lieu la semaine prochaine le 12 février. Selon les rapports de India Today, le couple invitera les médias à assister à leur réception en tant qu’invités le 12 février 2023. Après s’être marié le 6 février, le couple déménagera à Delhi pour accomplir certains rituels avant de retourner à Mumbai pour la réception.