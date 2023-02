Sidharth Malhotra, mariage de Kiara Advani : La famille du marié interprètera-t-elle une chanson spéciale pour accueillir leur bahu le jour de Sangeet ? [Exclusive]

Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont tous prêts à se marier ce week-end et leurs fans ne peuvent tout simplement pas contenir leur enthousiasme à les voir comme mari et femme. Les préparatifs du mariage ont commencé à battre leur plein au palais de Jaisalmer Suryagarh et tout ce qui concerne ce Shaadi est grandiose. La famille des mariés ne néglige aucun effort pour faire de cette journée la plus mémorable pour les Dulha et Dulhan. Un initié révèle que Sid et Kiara sont des personnes extrêmement privées et qu’il n’y a donc pas de chahut à propos de leur mariage car ils veulent que cela reste la famille de l’homme de leur ami uniquement.

Et maintenant, nous avons appris que les parents de Sidharth, extrêmement satisfaits de son choix, vont exécuter une danse spéciale sur le sangeet pour leur bahu Kiara Advani. Les Advanis et Malhotra montreront leurs meilleurs mouvements et remporteront la compétition. Eh bien, les mariages sont censés être un moment amusant et familial et c’est pourquoi le couple a choisi ce lieu royal pour que tout soit fait au mieux et uniquement au mieux. Les parents de Sidharth ne sont pas plus heureux que leur fils ait enfin trouvé quelqu’un avec qui il veut passer sa vie. Kiara est également la fille PARFAITE pour la famille Malhotra et ne pourrait pas être plus heureuse que cela. Ils aiment Kiara comme leur « bahu ».

La chanson est chorégraphiée par le membre de la famille de Sidharth uniquement et la performance de danse des membres de la famille va laisser Kiara les larmes aux yeux. Kiara et Sidharth feront également leur performance de remplissage préférée et nous souhaitons seulement que leurs fans puissent en avoir un aperçu. Sidharth et Kiara se marieront le 6 février, et ils pourraient partager leurs photos de mariage sur les réseaux sociaux comme tous les couples de Bollywood qui choisissent de faire un mariage intime. Félicitations à ce couple très aimé.