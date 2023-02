Sidharth Malhotra-Kiara Advani pose avec l’équipe de Manish Malhotra après le mariage de Jaisalmer, des photos inédites impressionnent les internautes

Le membre de l’équipe et le créateur de costumes du créateur de mode Manish Malhotra ont partagé des photos inédites des photos de mariage intimes du duo à Jaisalmer. Nitin Garbyal a publié des photos sur son Instagram dans lesquelles lui, Manish et d’autres posent avec fierté avec Sidharth et Kiara.

Sur la photo, l’équipe Manish pose dans le mandap époustouflant, et l’équipe est plus qu’heureuse de rendre le duo élégant. Nitin a partagé les photos avec la légende : “A partir de maintenant, le bonheur se multiplie tout simplement… Félicitations au beau couple @kiaraaliaadvani et @sidmalhotra. Merci @manishmalhotra05. De nous avoir fait partager ce beau moment.”

Quelques instants après le téléchargement, les internautes ont commencé à louer les looks de Kiara et Sidharth. Un utilisateur a écrit: “Je dois voir le lehenga complet de Kiara. C’est un si joli lehenga. Un si bon travail de toute l’équipe.” Un autre utilisateur a écrit : “Vous avez fait un travail incroyable ! Les têtes se sont tournées et sont restées là ! Continuez à le tuer.” Un utilisateur a écrit : “Je dois voir le lehenga complet de Kiara. C’est un si joli lehenga. C’est un si bon travail de la part de toute l’équipe.” Un fan a estimé que Sid-Kiara donnait “Royal Vibes”. Un autre fan appelé Sidharth Malhotra, “Dapper”.

Sidharth Malhotra et Kiara Advani se sont mariés le 7 février lors d’un mariage intime au palais Suryagarh, à Jaisalmer. Les festivités du mariage ont commencé lundi avec un déjeuner de bienvenue et un sangeet qui s’est poursuivi jusque tard dans la nuit. Mardi, la cérémonie haldi a eu lieu suivie du mariage. Outre la famille et les amis proches du couple, le mariage a également été suivi par Shahid Kapoor et Mira Kapoor, Karan Johar, Manish Malhotra, Armaan Jain et Isha Ambani. Le couple a partagé ses premières photos en tant que jeunes mariés plus tard mardi avec une légende faisant référence à leur film Shershaah. C’est sur les plateaux de tournage du film que les deux se sont rencontrés et ont commencé à se fréquenter en 2021.