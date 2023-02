Sidharth Malhotra-Kiara Advani ont l’air chic dans des tenues décontractées sur des photos inédites de la réception de Delhi

Sidharth Malhotra et Kiara Advani se sont mariés lors d’une cérémonie de mariage intime à Jaisalmer le mardi 7 février. C’était une affaire intime car les festivités du mariage ont été suivies par leur famille et leurs amis, dont Karan Johar, Shahid Kapoor-Mira Rajput et Manish Malhotra de Bollywood.

Les photos de mariage de Sidharth et Kiara et la vidéo sont devenues virales dès que le couple les a partagées sur leurs réseaux sociaux. Kiara portait un lehenga rose pastel et Sidharth portait un sherwani de couleur ivoire. Les jeunes mariés sont revenus à Delhi mercredi, où ils ont posé joyeusement et ont distribué des bonbons aux médias.

Après un mariage somptueux et rêveur, le couple Shershaah a donné une simple réception à Delhi le jeudi soir 9 février. Sidharth et Kiara sont restés décontractés car l’actrice peut être vue portant un costume blanc avec une lourde dupatta rose et l’acteur pourrait être vu portant un t-shirt basique et un jean sur les photos inédites de la réception. Le couple est vu en train de poser avec ses proches sur les quelques photos qui deviennent désormais virales sur Internet. Ils organiseraient une grande réception à Mumbai le dimanche 12 février, à laquelle assisteraient des vedettes de Bollywood, notamment Alia Bhatt-Ranbir Kapoor, Salman Khan, Varun Dhawan et d’autres.





Pendant ce temps, le vendredi 10 février, les jeunes mariés ont cassé Internet lorsqu’ils ont partagé un regard invisible sur les coulisses de leur jour J. Dans le court clip, Kiara a été vue en train de danser dans l’allée et de partager un baiser avec Sidharth. Des célébrités et des internautes ont exprimé leur amour pour le couple sur les réseaux sociaux. C’est sur les tournages du drame de guerre réalisé par Vishnuvardhan Shershaah que l’amour s’est épanoui entre les deux acteurs qui ont incarné des personnages réels du capitaine Vikram Batra et de sa bien-aimée Dimple Cheema dans le film.

