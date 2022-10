Sidharth Malhotra, Kiara Advani, Nora Fatehi et d’autres célébrités font tourner les têtes lors de la fête fastueuse de Diwali de Manish Malhotra [Watch Videos]

Diwali est arrivé et les célébrités de Bollywood ont commencé à organiser des soirées fastueuses auxquelles assistent le who’s who de l’industrie. Jeudi, Manish Malhotra a organisé une somptueuse fête de Diwali pour les gens de Bollywood et Sidharth Malhotra, Kiara Advani, Nora Fatehi et d’autres célébrités ont fait tourner les têtes avec leurs looks glamour.

Kiara Advani a fait une entrée époustouflante en portant un sari doré avec un chemisier assorti. Elle a appliqué une légère boucle à ses longues mèches et portait un minimum de bijoux pour améliorer son look. Elle était tout sourire pour les photographes.

Elle était rattrapée par son petit ami supposé, Sidharth Malhotra, qui était beau dans une kurta bleu marine avec une veste Nehru. Il a retroussé ses manches pour afficher ses avant-bras ciselés et arborait un sourire sur son visage.

Ensuite, Nora Fatehi ressemblait à une déesse dans un lehenga choli brodé serti de chunari. Elle s’est contentée de prendre des photos et a rendu les battements de cœur plus rapides et plus lents en même temps avec son apparence à couper le souffle.

Ritesh et Genelia, l’un des couples les plus adorables de Bollywood, ont partagé les objectifs du mari et de la femme à leur arrivée sur les lieux. Alors que Ritesh posait avec sa main autour de la taille de sa femme, Genelia a rendu son geste et a également mis son autre main sur sa poitrine.

Shilpa Shetty Kundra a également fait sentir sa présence. Elle a été vue portant un sari lavande avec un chemisier dos nu. Elle avait l’air fascinante dans son avatar traditionnel.

Des enfants vedettes tels que Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Suhana Khan et Ananya Panday avaient également l’air élégants et festifs en saris. Ananya a également posé avec son petit ami supposé Aditya Roy Kapur. Rhea Chakraborty a également été vue en train d’arriver pour la fête de Diwali. Elle avait l’air plus heureuse qu’avant.

