Sidharth Malhotra-Kiara Advani n’arrête pas de se regarder sur des photos inédites de la cérémonie haldi, les fans jaillissent d’eux

Sidharth Malhotra et Kiara Advani ont partagé des photos inédites de leurs festivités avant le mariage sur leurs réseaux sociaux. Mardi, les deux acteurs, qui se sont mariés la semaine dernière, ont partagé un aperçu de leur cérémonie haldi dans un post de carrousel sur Instagram.

Kiara et Sidharth ont partagé quatre photos sur Instagram qui les avaient vêtus de tenues jaune vif, une tradition pour la cérémonie haldi dans la plupart des mariages hindous. La première photo montre Kiara et Sidharth appuyés l’un sur l’autre tout en regardant loin de la caméra et en souriant. La deuxième photo les montre debout devant une enseigne au néon qui dit “amour” avec Kiara faisant la moue et Sidharth souriant à la caméra.

La troisième photo donne un meilleur aperçu de leurs tenues haldi. Dans le portrait cliqué dans l’une des alcôves de leur lieu de mariage royal, Kiara peut être vue dans un lehenga crème pastel avec dupatta jaune avec des bijoux simples. Sidharth porte un kurt-pyjama jaune, associé à une étole imprimée. Partageant les photos, Kiara a écrit la légende, “Pyaar ka rang chada hai (Loe nous a colorés).”





Les images ont vu une vague d’amour de la part de leurs fans, en particulier pour celle où les deux acteurs se regardent dans les yeux. “C’est tellement beau”, a écrit un fan. Un autre a commenté: “Nouveau couple préféré de Bollywood.”

Kiara et Sidharth se sont mariés le 7 février au palais Suryagarh à Jaisalmer. Leur mariage intime mais grandiose n’a été suivi que par la famille et les amis proches, avec seulement une poignée de participants de l’industrie cinématographique. Le couple s’est ensuite rendu à Delhi pour y rencontrer la famille de Sidharth. Dimanche, ils ont organisé une réception de mariage étoilée pour leurs amis de Bollywood dans un hôtel de Mumbai. La soirée a été suivie par le who-is-who de Bollywood et a vu des stars célébrer et danser avec eux dans la nuit.