Sidharth Malhotra-Kiara Advani marchent main dans la main à leur retour de vacances ; les fans ne peuvent pas en avoir assez [Watch]

Sidharth Malhotra et Kiara Advani s’est marié le 7 février à Suryagarh, Jaisalmer. Les tourtereaux ont longtemps gardé leur relation secrète, mais des rumeurs ont circulé. C’était l’année dernière en Café avec Karan que Karan Johar a fait les deux Sidharth Malhotra et Kiara Advani s’avouent leurs sentiments l’un pour l’autre. Et peu de temps après, la préparation du mariage a commencé. Et depuis, ils se sont fixé des objectifs de couple à chaque fois. Aujourd’hui, Sidharth et Kiara ont été repérés à l’aéroport de Mumbai et uff, ils ressemblent toujours à un couple nouvellement marié.

Sidharth Malhotra et Kiara Advani travaillent main dans la main à l’aéroport de Mumbai

Sidharth Malhotra et Kiara Advani font toujours la une des journaux de divertissement chaque fois qu’ils sont photographiés ensemble dans la ville ou lorsqu’ils partagent des photos ensemble. Les fans adorent Sidharth et Kiara et leur lien. Et un aperçu de celui-ci a également été vu à l’aéroport de Mumbai aujourd’hui. Sidharth et Kiara marchaient séparément au début, puis les tourtereaux se tenaient la main en sortant de l’aéroport. Ils souriaient et rougissaient tous les deux en sortant de l’aéroport. Ils ont été vus dans des casuals. Kiara portait un survêtement tandis que Sidharth portait une longue veste, un t-shirt et un pantalon. Il avait une coiffure un peu « Tere Naam », a fait remarquer un fan.

Regardez la vidéo de Sidharth Malhotra-Kiara Advani à l’aéroport ici :

Les fans ne peuvent pas se lasser du lien adorable de Sidharth et Kiara

Sidharth Malhotra et Kiara Advani ont beaucoup de fans et adorent regarder les tourtereaux ensemble. De nombreux fans ont laissé tomber un cœur rouge, des yeux de cœur et des émoticônes de feu dans la section des commentaires des images et des vidéos partagées par les paparazzi en ligne. Certains ont également commenté la coiffure de Sidharth en l’appelant comme celle de Salman Khan et ont également parlé de son habillage.

Sidharth Malhotra et Kiara Advani auraient signé un contrat de trois films avec Dharma Productions. Il s’agirait d’un accord de film multi-crore. Ils ont déjà prouvé leurs talents d’acteur et leur chimie avec Shershaah et les fans sont impatients de les revoir tous les deux dans des films. Sur le front du travail de Kiara, elle a Satyaprem Ki Katha avec Kartik Aaryan et Game Changer avec Ram Charan. Sidharth Malhotra, d’autre part, a une série Web avec Rohit Shetty intitulée Indian Police Force et Yodha avec Disha Patani et Raashii Khanna.