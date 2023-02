Sidharth Malhotra, Kiara Advani Haldi: Le couple Shershaah brille de la teinte de l’amour sur ces photos inédites

Sidharth Malhotra et Kiara Advani se sont mariés lors d’un mariage intime le 7 février 2023. Ils se sont mariés dans un style royal au palais Suryagarh à Jaisalmer, au Rajasthan. Le couple s’est marié en présence d’amis proches et de la famille. Le mariage était un gros mariage indien avec toutes les cérémonies comme Haldi, Mehndi, Sangeet et Pheras. La jeune mariée a maintenant partagé une décharge de leur cérémonie haldi.

Sid Kiara a prononcé les vœux de mariage le 7 février, mais les festivités du mariage ont commencé deux jours avant à partir du 5 février. Avec Menhdi et Sangeet Haldi a été conduit au palais royal de Suryagarh. Après avoir organisé une grande réception de mariage à Mumbai, Kiara Advani a partagé un aperçu de l’événement Haldi. Le couple avait l’air adorable alors qu’ils posaient pour la caméra dans des tenues jaunes correspondant à l’ambiance de l’événement.

Kiara a laissé tomber quatre photos de sa décharge Haldi. Le couple avait l’air mignon se complétant dans une tenue coordonnée blanc jaune. La mariée portait un lehnga blanc cassé avec le chemisier de la même couleur complétant la tenue avec une dupatta jaune. Elle l’a accessoirisé avec des bijoux lourds et a terminé le look avec un chignon. Tandis que Sidharth Malhotra portait une kurta jaune avec une dupatta colorée.

Partageant les photos sur la poignée Instagram, Kiara a légendé le message “pyaar ka rang chada hai”. Les images de rêve des festivités de mariage font le message parfait pour la Saint-Valentin. Le couple a souri avec son cœur sur chaque photo.

Des célébrités de Bollywood comme Karan Johar, Shahid Kapoor, sa femme Mira Kapoor et Juhi Chawla, entre autres, ont assisté au mariage à Jaisalmer. Après le mariage, le couple s’est envolé pour Delhi pour organiser une réception de mariage privée pour la famille et les proches. Ils ont poursuivi la célébration en organisant une grande réception informelle à Mumbai pour les amis de l’industrie. Ce fut une soirée étoilée en présence de plusieurs célébrités de Bollywood.