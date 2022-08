Sidharth Malhotra-Kiara Advani bientôt mariées ? Savoir ce que Shahid Kapoor a dit

Café avec Karan 7: Kiara Advani rejoindra Shahid Kapoor dans l’émission de discussion controversée de Karan Johar Koffee With Karan 7. Ils ont tous deux joué dans le film Kabir Singh. Sidharth Malhotra a failli faire sa relation avec Kiara Advani officiel dans l’épisode le plus récent. Dans un nouveau teaser publié par Karan lundi, Shahid laisse entendre que Kiara et Sidharth vont probablement se marier sous peu.

Lorsque KJo a interrogé Kiara sur sa relation avec Sidharth Malhotra dans le teaser, Kiara a dit qu’elle “ne niait ni n’acceptait la relation”. Elle a poursuivi, utilisant des guillemets pour dire : “Nous sommes plus que des amis proches.” “Soyez prêt pour une énorme annonce un jour, et ce n’est pas un film”, a déclaré Shahid. Shahid a dit que Kiara et Sidharth forment un “beau” couple. Ils auront de beaux enfants, a poursuivi Karan, “Bachche kamaal ke honge.”





Karan Johar demande à Shahid “une chose qui lui manque dans le fait d’être célibataire”. A quoi il répond « à part les femmes ? et se met à rire.

Pour les non-initiés, Kiara et Shahid sont apparus ensemble dans Kabir SIngh. Dans une récente interview, l’actrice a défendu son personnage et a déclaré qu’elle ne croyait pas que Preeti tolérait le comportement problématique et la masculinité toxique de Kabir. S’adressant à Grazia India, Kiara a déclaré : “En tant qu’acteur, ne voudriez-vous pas toujours être polyvalent ? Je ne pense pas que je puisse laisser mes jugements entraver le chemin d’un personnage gris ? Si je joue un meurtrier dans mon prochain film, est-ce que ça fait de moi un ?