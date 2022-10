Sidharth Malhotra et Kiara Advani vont-ils se marier en avril 2023 ? [Exclusive scoop]

On dirait que l’attente est enfin terminée, les tourtereaux Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont tous prêts à se marier en avril 2023. Une source très bien placée proche de BollywoodLife révèle ” Sidharth et les autels sont très amoureux l’un de l’autre. Ils ont traversé chaque phase de leur relation et maintenant ils sont sûrs qu’ils veulent être un et se marier. Et tout le monde a été témoin de leur relation dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar, tout cela grâce à Karan. Nous espérons aussi qu’il sera invité au mariage. Dans l’émission de Karan Johar, Sidharth a manifesté qu’il espère se marier avec Kiara et est heureux qu’elle soit célibataire et qu’il l’ait rencontrée. Alors que Kiara a presque admis qu’elle était prête à se marier avec Sid et a même invité Karan et Shahid Kapoor pour leur mariage à faire de la danse Dola.

AUCUNE célébrité de Bollywood ne sera invitée au mariage ?

La source ajoute en outre : “Sidharth et Kiara parlent ouvertement de leur relation parce qu’ils sont juste sûrs l’un de l’autre. Le couple pourrait être raconté l’année prochaine en avril et ce sera une affaire très soudée. En fait, personne de Bollywood seront invités au mariage car il se déroulera principalement à Delhi avec la famille de Sidharth et rishtedaar. Kiara et Sid feront d’abord un mariage enregistré, puis ils organiseront peut-être un cocktail suivi de la réception. Mais nous ne savons pas si les célébrités seront invitées à la réception ou non car tout se passera à Delhi”.

Sidharth et Kiara sont en couple depuis plus de trois ans maintenant et ils sont à moitié qu’ils se sont rencontrés car ils ont trouvé le partenaire dans la vie. Le couple Shershaah est l’un des couples les plus aimés et les plus célèbres de la ville de clinquant et leur mariage ne sera rien de moins qu’un festival pour leurs fans.