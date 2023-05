Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont prêts à commencer le tournage de la comédie romantique de Shashank Khaitan [Exclusive Deets]

Oui, enfin ça se fait. Depuis que ce beau couple, Sidharth Malhotra et Kiara Advani, s’est marié, leurs fans attendent le jour pour les réunir dans un film, et le jour est arrivé. Il y a eu de nombreux rapports sur Sid et Kiara se réunissant pour un film de comédie romantique avec Shashank Khaitan, et maintenant Bollywood Life a appris que le couple fera bientôt une annonce officielle de leur rencontre dans un film.

Un initié révèle : « Sidharth et Kiara sont tous prêts à faire ce film incroyable ensemble qui les montrera dans un avatar sans précédent, et avec Shashank réalisant le film, on peut s’attendre à ce qu’il crée la magie qu’il a faite avec Badrinath et Humpty Sharma Ki Dulhania, et ils ont fixé les dates à zéro et commenceront l’atelier sur le film au mois de juillet, et ils commenceront le tournage en août. »

L’initié ajoute en outre que les réalisateurs annonceront la date de tournage du film avec leur premier aperçu, et Sid et Kiara sont extrêmement enthousiastes à l’idée de travailler ensemble après Shershaah. Parlant dudit film dans l’une des interviews, Sid a déclaré: « Hahaha, comme je l’ai dit, le tout en temps utile. Nous voulons faire une certaine annonce de manière appropriée. Au fur et à mesure que toutes les pièces seront en place, cela être annoncé. Jusqu’à présent, je pense que j’en ai assez et plus pour mon public avec une année 2023 chargée et trois grands projets différents à venir. »

Nous vous avions précédemment informé que le fil sera une série comme Dulhania et Sidharth et Kiara ont signé un contrat de trois fils avec Shashank et Dharma Production produira les films, les carrières de Siddharth et Kiara ont été faites par Karan Johar et aujourd’hui ils sont le plus grandes stars de l’industrie, le changeur de jeu de Kiara était la websérie nommée Lust Stories, tandis que Sidharth est devenue une star avec Shershaah. En ce moment, vos deux sont occupés par leurs projets respectifs, Kiara sera vue avec Kartik Aaryan dans Satya Prem Ki Katha, tandis que Sidharth est prêt à briller dans la série policière Indian Police Force de Rohit Shetty.