Sidharth Malhotra et Kiara Advani se marieront le 6 février à Jaisalmer; Karan Johar, Shahid Kapoor parmi les invités : Rapports

Si l’on en croit les rumeurs, les rumeurs selon lesquelles les tourtereaux Sidharth Malhotra et Kiara Advani se marieront le 6 février au Rajasthan, et la préparation du mariage intime a déjà commencé. Selon le rapport d’Etimes, Kiara est en train de peaufiner ses costumes de mariée et Sidharth est à Delhi pour superviser la préparation.

Le rapport a en outre informé que le mariage sera une célébration de trois jours et qu’il se tiendra dans une somptueuse propriété du Rajasthan. Apparemment, Kiara et Sidharth ont finalisé une liste d’invités d’environ 100 personnes. Des célébrités comme Karan Johar et Manish Malhotra devraient assister aux fonctions. Selon le reportage de India Today, la co-vedette de Kabir Singh de Kiara, Shahid Kapoor, et sa Mira Rajput seront également présentes au mariage. Selon les informations, des festivités pré-mariage comme Mehendi, Haldi et Sangeet sont prévues les 4 et 5 février.

Une source a confirmé que le mariage devait avoir lieu au Jaisalmer Palace Hotel. L’événement intime sera gardé avec une haute sécurité. “Le shaadi de Sid-Kiara aura renforcé la sécurité en gérant l’événement qui se déroulera à huis clos”, a ajouté la source.

Sidharth Malhotra et Kiara Advani ont impressionné les masses avec leur chimie à l’écran à Shershaah. Depuis lors, leurs fans ont soif de les voir souvent à l’écran. Eh bien, il semble que leurs fans vont se régaler car Sidharth et Kiara se réuniront bientôt pour un film.

Plus tôt, il y avait un rapport dans India Today selon lequel le duo avait été approché pour un drame romantique, et ils ont aimé le scénario. Cependant, ils n’ont pas encore signé sur les lignes pointillées. Le portail a cité une source qui a déclaré: “Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont en pourparlers pour un film romantique où ils seront jumelés. Alors que Sidharth et Kiara ont adoré le scénario, ils ne l’ont pas encore signé sur les lignes pointillées. ”