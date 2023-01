Sidharth Malhotra et Kiara Advani reviennent de Dubaï après avoir célébré le Nouvel An, les fans les appellent “le meilleur jodi de Bollywood”

Selon les rumeurs, les tourtereaux Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont l’un des jodis les plus adorables de la nouvelle génération de Bollywood. Les cinéphiles et leurs fans adorent leur chimie, et ils sont observés de près par leurs followers. Le duo Shershaah est retourné à Mumbai, après avoir accueilli 2023 à Dubaï.

La vidéo de Sidharth Kiara sortant de l’aéroport de Mumbai est déjà devenue virale, et les gens deviennent gaga de leur lien. Viral Bhayani a partagé la vidéo du duo et a écrit : “#sidharthmalhotra (emoji du cœur) #kiaraadvani.”

Voici la vidéo







Peu de temps après la diffusion de la vidéo, les fans ont déclaré appeler #SidKiara le “meilleur jodi” de Bollywood. Un utilisateur a écrit : « Aimez-les. Un autre utilisateur a écrit : “Ils sont les préférés de tout le monde, le sourire sur leur visage montre qu’ils ont passé un bon moment à Dubaï.” L’un de leurs sympathisants a déclaré : “Ils ont une ambiance positive autour d’eux, ils ont hâte de se marier.”

Le 31 décembre, des photos de Sidharth-Kiara faisant la fête avec Neetu Kapoor, Karan Johar et Manish Malhotra de Dubaï sont devenues virales instantanément. Le couple présumé fait même la une des journaux, car les cloches du mariage ont finalement sonné pour eux. Au milieu de leurs rumeurs de mariage, dimanche, l’actrice de Shershah a partagé une photo d’elle profitant de la nouvelle année avec le créateur de mode Manish Malhotra et Sidharth Malhotra.

L’actrice a repartagé la photo sur son histoire Instagram qui a été initialement publiée par Manish Malhotra et l’a sous-titrée comme “Favourite Malhotras”. Initialement, Manish Malhotra a partagé une photo sur Instagram dans laquelle il s’est jumelé avec Sidharth Malhotra et Karan Johar en noir tandis que Kiara pouvait être vue magnifique dans une robe verte scintillante et a sous-titré la photo comme “Je vous souhaite à tous une merveilleuse nouvelle année”.

Côté travail, Sidharth sera bientôt aperçu dans Misson Majnu. Suivi du thriller d’action Yodha. De l’autre côté, Kiara Advani retrouvera sa co-vedette de Bhool Bhualiyaa 2 dans la comédie romantique Satyaprem Ki Katha.