Sidharth Malhotra et Kiara Advani pour vivre ensemble avant de se marier ? [Exclusive scoop]

Même Salman Khan a félicité Sidharth Malhotra pour la nouvelle de son mariage avec la co-star Kiara Advani. Sid et Kiara sont le couple le plus populaire et le plus aimé de Tinsel Town et les fans ont hâte que le couple se réunisse pour toujours. Leur amour Ishq waala fait pâlir les fans. Sidharth et Kiara sont certainement le couple le plus beau de la ville de clinquant. C’est BollywoodLife qui vous a parlé du couple Shershaah prévoyant de se marier en avril à Delhi. Cependant, nous avons maintenant appris que le couple pourrait vivre avant de se marier pour mieux se connaître et plus de temps.

La source révèle : “Sidharth et Kiara sont extrêmement préparés pour leur mariage car ils savent qu’ils ne font qu’un et n’ont qu’une formalité à faire s’ils se marient. Et comment ils ont pensé à être dans la vie avant de se marier.” Il y a beaucoup de couples de Bollywood qui sont restés ensemble avant de se marier et l’un d’eux était le dernier couple de la ville B qui s’est marié, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor”.

La source ajoute en outre : « Sidharth et Kiara ont décidé qu’ils pourraient bientôt voir une nouvelle maison pour vivre ensemble qui a un bon espace pour eux. Cependant, s’ils ne trouvent pas de maison convenable, Kiara pourrait passer à la maison Bandra de Sidharth et ils commenceront à vivre ensemble”. En parlant de couple, Sid et Kiara seront également bientôt à l’écran ensemble dans une comédie romantique dirigée par Shashank Khaitan. Sidharth et Kiara eux-mêmes avaient confirmé la nouvelle de leur retour ensemble lors de la session en direct à la fin d’un an de leur premier film ensemble Shershaah. BollywoodLife vous a dit que Sid et Kiara prévoyaient de se marier en avril de l’année prochaine et que ce serait une affaire intime à Delhi entre amis proches et famille.