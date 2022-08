Sidharth Malhotra et Kiara Advani jumelles en noir à leur retour de vacances à Dubaï ; les fans veulent que le couple Shershaah se marie dès que possible

Le couple Shershaah Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont de retour en ville après leurs vacances à Dubaï. Le couple gagne les cœurs avec leur jeu de jumelage alors qu’ils se font repérer à l’aéroport. Alors que Sid et Kiara sont désormais inséparables, le couple souhaite qu’ils se marient au plus vite. Toute l’industrie est au courant de leur amour et de leur relation, cependant, le couple a gardé le silence et ne veut pas le rendre officiel pour l’instant. Nous nous demandons s’ils feront une apparition ensemble dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar et y annonceront leur relation. Ce sera le plus beau jour pour leurs fans.