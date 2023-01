Sidharth Malhotra et Kiara Advani déménageront dans une nouvelle maison somptueuse après le mariage ?

Sidharth Malhotra a fermement réfuté ses rumeurs de mariage avec la chérie Kiara Advani. Il y avait un fort buzz que l’acteur de Shershaah se marierait en février 2023 et le lieu du mariage était au Rajasthan. Mais l’acteur de Mission Majnu dans sa dernière interview a plaisanté et a dit que même moi je n’étais pas encore invité à mon mariage et m’a même informé qu’il lisait aussi les rumeurs de mariage et qu’il aimerait dire à mes fans de ne pas se concentrer sur ma vie personnelle mais vie professionnelle. Sidharth Malhotra a pour mission de devenir le héros d’action de Bollywood et après Shershaah, son jeu a changé et les gens l’ont reconnu comme acteur.

Sidharth et Kiara ont fait les gros titres de leur relation et depuis qu’ils sont apparus dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar, ils ont admis leur relation et même les fans de plans de mariage ne peuvent pas leur enthousiasme à les voir ensemble. Et maintenant, un initié nous a révélé que les plans de mariage sont très nombreux et qu’ils sont sûrs de se marier mais pour l’instant il n’y a pas de dates et rien de fixe. Le couple envisage de se concentrer sur sa carrière et en ce moment, ils sont tous les deux à leur apogée. Ils feront aussi une maison ensemble et ne changeront qu’une fois mariés. Mais pour l’instant, le travail est la priorité.

Sidharth sera ensuite vu dans Mission Majnu, un thriller d’espionnage face à Rashmika Mandanna, et il se prépare également pour la police indienne dirigée par Rohit Shetty. Tandis que Kiara sera de nouveau vue avec Kartik Aaryan dans Satya Prem Ki Katha. Apparemment, le couple Shershaah a signé un film Shashank Khaitan ensemble et commencera bientôt à travailler dessus. Les fans du couple attendent avec impatience qu’ils reviennent ensemble à l’écran.