Sidharth Malhotra et Kiara Advani dansent sur des rythmes dhol avant sa première entrée en tant que nouvelle épouse dans sa maison de Delhi

Les jeunes mariés Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont arrivés mercredi dans la ville natale du marié, Delhi, un jour après leur mariage à Jaisalmer. Après avoir salué les paparazzi et les fans à l’aéroport de Delhi mercredi soir, le couple s’est rendu au domicile familial de Sidharth dans la ville. Une vidéo de paparazzi a émergé de leur visite montrant Sidharth et Kiara dansant sur des rythmes dhol à l’extérieur de la maison.

Paparazzo Pallav Paliwal a partagé la vidéo mercredi soir, en écrivant : “Punjabi Munda @sidmalhotra dansant avec sa femme @kiaraaliaadvani sur Dhol.” La vidéo granuleuse, prise de loin, montre les deux, vêtus de rouge, dansant joyeusement pendant que dhol joue à côté. Ils sont rejoints par les membres de la famille de Sidharth ainsi que le frère de Kiara, Mishaal Advani, à la porte de la résidence. Une autre vidéo montre les deux pétales de fleurs douchés alors que Kiara fait sa première entrée en tant que nouvelle mariée dans la maison Malhotra.





Réagissant aux vidéos, un fan a écrit: “C’est ainsi que devrait être un accueil.” Beaucoup les ont qualifiés de mignons tandis que d’autres ont applaudi à quel point Sidharth et Mishaal semblaient proches.

Sidharth et Kiara se sont mariés mardi après-midi au palais Suryagarh de Jaisalmer. Les festivités du mariage ont commencé lundi avec un déjeuner de bienvenue et un sangeet qui s’est poursuivi jusque tard dans la nuit. Mardi, la cérémonie haldi a eu lieu suivie du mariage. Outre la famille et les amis proches du couple, le mariage a également été suivi par Shahid Kapoor et Mira Kapoor, Karan Johar, Manish Malhotra, Armaan Jain et Isha Ambani.

Le couple a partagé ses premières photos en tant que jeunes mariés plus tard mardi avec une légende faisant référence à leur film Shershaah. C’est sur les tournages du film que les deux se sont rencontrés et ont commencé à se fréquenter en 2021. Malgré les rumeurs bourdonnant de rapports sur leur relation, Sidharth et Kiara sont restés discrets à ce sujet, jusqu’à leur mariage. Le couple devrait organiser une réception à Mumbai pour leurs amis de Bollywood plus tard cette semaine.