Sidharth Malhotra dit que Vicky Kaushal a eu son “roka” avec Katrina Kaif dans l’émission de Karan Johar

La promo du dernier épisode de Koffee With Karan 7, animée par le cinéaste as Karan Johar, montre Vicky Kaushal et Sidharth Malhotra sur le canapé de Koffee et d’après le teaser, cela ressemble à un autre épisode amusant avec des potins sauvages et des idées intéressantes, est sur les cartes.

Avant de parler de la dernière promo, revenons en arrière sur ce qui s’est passé lorsque la star d’Uri est venue à Koffee With Karan précédemment. Au cours de la ronde de tir rapide, Karan avait informé Vicky que Katrina avait dit qu’elle voulait travailler avec lui et qu’elle pensait qu’ils iraient bien ensemble. Flattée par le commentaire de Katrina, Vicky, tout en exprimant son choc, a fait signe d’être amoureuse et s’est évanouie en conséquence.

C’est ainsi que Karan a involontairement joué le cupidon entre les deux stars qui se sont mariées l’année dernière en décembre lors d’un mariage intime au Rajasthan. En lui rappelant cet épisode, le réalisateur d’Ae Dil Hai Mushkil dans la dernière promo dit à Vicky que c’était un épisode “momental” pour lui la dernière fois. Réagissant à la même chose, Sidharth ajoute “Iska toh roka hua tha yahan pe” et Vicky fait un geste pour s’évanouir à nouveau.

Partageant la promo, Karan a écrit sur son compte Instagram : “Ce sont les hommes du moment et ils apportent toute la sensation punjabi au canapé Koffee ! Manifestant une infusion épicée cette fois-ci.” Comme pour les deux derniers épisodes, celui-ci sera également présenté en première à 12 heures le jeudi 18 août.





Pendant ce temps, sur le plan du travail, Vicky Kaushal et Sidharth Malhotra ont tous deux joué le rôle principal dans deux biopics l’année dernière. Alors que le premier a été vu dépeignant le combattant de la liberté Udham Singh à Sardar Udham, le second a dépeint le héros de guerre de Kargil, le capitaine Vikram Batra à Shershaah. Les deux films sont sortis directement sur la plateforme OTT Amazon Prime Video.