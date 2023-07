Sidharth Malhotra appelle sa femme Kiara Advani son «trésor le plus précieux» et partage son plus grand apprentissage après le mariage

Sidharth Malhotra a fait l’éloge de sa femme Kiara Advani lors d’un récent événement et a également partagé son plus grand apprentissage après le mariage.

Sidharth Malhotra n’a que de belles choses à dire sur sa femme Kiara Advani. L’acteur l’a qualifiée de « trésor le plus précieux » et a également partagé quelques pépites de sagesse qu’il a apprises après leur mariage, qui a eu lieu en février.

Récemment, lors d’un événement où l’acteur de Shershaah a été interrogé sur le trésor le plus important de sa vie qu’il protégerait à tout prix, et Sidharth a rapidement répondu: « Kiara, ma femme, ma partenaire de vie, Le trésor le plus précieux de ma vie ». Lors de l’événement, qui a eu lieu à Mumbai mardi soir, Sidharth a parlé de sa femme et de leur vie conjugale. Une page paparazzo a partagé la vidéo de l’événement.

Lorsqu’on a demandé à Sidharth s’il y avait une célébrité de Bollywood qu’il défierait dans un jeu, il a répondu: « Encore ma femme, Kiara. Shadi hui hai. Hum roz khelte hain ghar pe (Nous sommes mariés, nous jouons tous les jours à la maison). J’ai réalisé ki qu’il n’y a pas de « je » dans le mariage, « hum » hai. « Nous » hai. Nous gagnons, nous jouons et c’est la vie. »

Les fans ont loué le look de Sidharth dans la section des commentaires, un fan a écrit : « Sidharth est beau comme toujours », tandis que certains téléspectateurs ont fait l’éloge du couple, et un commentaire disait : « Que Dieu vous bénisse tous les deux, sidkiara ».

Sidharth Malhotra et Kiara Advani se sont mariés le 7 février 2023, après quatre ans de relation. Alors que de nombreux fans pensaient que les deux s’étaient rencontrés pour la première fois sur le tournage de Shershaah, mais sur le talk-show de Karan Johar Koffee With Karan, Kiara Advani a révélé qu’ils avaient en fait eu leur première rencontre lors de la soirée de clôture de la série Netflix, Lust Stories, retour en 2018.

Sidharth sera ensuite vu dans sa première série Web, Indian Police Force, qui fait partie de l’univers Cop de Rohit Shetty. Il met également en vedette Shilpa Shetty et Viveik Oberoi. Pendant ce temps, Kiara a été vue pour la dernière fois à Satyaprem Ki Katha aux côtés de Kartik Aaryan. Le film a été un succès, rapportant 100 crores de roupies dans le monde au box-office.