Side Angle Side transforme le bureau de poste d’Austin en restaurant

Le studio d’architecture texan Side Angle Side a adapté un bureau de poste des années 1960 en marché alimentaire et restaurant à Austin.

Ouvert en octobre 2023 dans le quartier de Hyde Park, Petit épicier sert de marché spécialisé, de bar et de café tout en Bureau de Poste est un bistro français moderne dirigé par un célèbre chef Jo Chan.

Cabinet d’architecture commerciale et résidentielle basé à Austin Côté Angle Côté a rénové le bâtiment du bureau de poste américain de 3 500 pieds carrés (325 mètres carrés) de 1967 et a ajouté une terrasse extérieure de 1 500 pieds carrés (140 mètres carrés).

“Le bureau de poste américain de Hyde Park était un centre important du quartier dans les années 1960. Nous avons donc été particulièrement attentifs à conserver l’intégrité et l’esprit de la conception utilitaire du milieu du siècle”, a déclaré à Dezeen Arthur Furman, partenaire fondateur de Side Angle Side.

“En tant que locataire principal de l’espace, Tiny Grocer continue d’être le centre de la communauté, un lieu pour se rassembler, faire du shopping, manger et boire.”

L’enveloppe du bâtiment en briques blanches a été laissée intacte, mais la façade donnant sur la rue était auparavant utilisée comme quai de chargement. L’équipe a donc transformé l’arrière de la maison en un patio accueillant pour le quartier en enlevant l’asphalte et en ajoutant deux grands des chênes vivants, un treillis en acier et des jardinières.

Une banquette en béton coulé sur place maintient le bord du patio pavé de briques rouges antiques.

La jardinière en acier forme une limite entre l’aire de stationnement et la salle à manger, tandis que l’autre bord est maintenu par un bâtiment de toilettes en stuc de couleur gris clair. Meubles en métal blanc de Isimar et Portofino a été utilisé pour meubler le patio.

“Le patio et le jardin viticole sont le véritable cœur du projet”, a déclaré l’équipe, mentionnant qu’ils ne faisaient pas partie de la portée initiale du projet mais qu’ils l’ont ajouté plus tard lorsque sa plus grande valeur a été réalisée. “C’est là que tout le soin et la réflexion apportés à l’intérieur se répandent vers l’extérieur, créant ainsi un environnement vivant.”

À l’intérieur, Side Angle Side a complété le plafond d’origine et les solives ouvertes avec une terrasse en métal et des suspensions d’entrepôt industriel de Éclairage AQ. Les sols en béton poli exposent les imperfections du temps et montrent l’histoire du bâtiment.

En entrant, les acheteurs admirent la sélection colorée de produits sélectionnés présentés sur des étagères marchandes en chêne blanc. Les menuiseries vertes épousent un mur et l’espace s’élargit pour former un plan intérieur ouvert.

Un bar-épicerie et café central flotte au milieu de la pièce et crée une transition entre le marché et le bistro. Le bar est recouvert de carreaux de terre cuite Seneca et surmonté de comptoirs en quartz gris et blanc. Les tabourets de bar Soule en bois sont rangés sous le comptoir de la cascade.

Les espaces arrière de la maison abritent un bureau de cuisine, du stockage et du matériel de bar.

Side Angle Side crée une maison à pignon à Austin pour un photographe d’architecture

“En travaillant en étroite collaboration avec le propriétaire, les finitions de conception font allusion au passé du bâtiment au milieu du siècle”, a déclaré l’équipe, faisant référence à la banquette en cuir intégrée sur mesure par Rembourrage Undercover Austin qui tapisse le mur du fond du bistro.

Au-dessus de la banquette et Deuxième chance personnalisée Des tables à manger en bois sont suspendues à des suspensions lumineuses à cône noir. Tout moderne.

“La principale caractéristique durable de ce projet est souvent négligée”, a déclaré l’équipe, soulignant l’adaptation de la structure. « Le style « ample et longue durée de vie » de ces vieux bâtiments conduit à davantage de réutilisation et à beaucoup moins de déchets. »

Les récents projets de réutilisation adaptative à Austin comprennent une maison des années 1900 transformée en bureau de luxe par Michael Hsu et des unités commerciales converties en studio d’architecture par Baldridge Architects.

La photographie est de Studio de ressemblance et Mackenzie Smith Kelly.

Crédits du projet :

Ingénieur en structure: Ingénierie créative

Ingénieur MEP : Ingénieurs ATS

Constructeur: Propriétés des archives

Aménagement intérieur commercial : Côté Angle Côté

Architectes : Côté Angle Côté

Enveloppe du bâtiment : Pensée Grange Studio

Aménagement paysager: Côté d’angle latéral et saleté de cœur sauvage

Propriétaire: Steph Steele