Siddique : le directeur de Bodyguard décède suite à un arrêt cardiaque

Siddiqui décède : la figure vénérée dans le monde de l’industrie du sud. Le célèbre directeur de l’industrie a dit au revoir au monde à l’âge de 63 ans. Selon les informations, Siddiqui a été hospitalisé à la hâte dans un hôpital de Kochi lundi en raison d’une crise cardiaque. Mais au moment où il est arrivé à l’hôpital, son état est devenu très grave. En même temps, les médecins de l’hôpital ont fait de leur mieux pour le sauver, mais ils n’ont pas réussi. Né avec une passion innée pour l’art du cinéma, il a entrepris son voyage à un âge précoce, perfectionnant ses compétences et cultivant une perspective cinématographique unique qui captivera plus tard le public du monde entier. Tragiquement, la vie de Siddique a été écourtée par un arrêt cardiaque inattendu. Sa disparition prématurée a envoyé des ondes de choc dans l’industrie cinématographique et au-delà, laissant un vide qui ne pourra jamais vraiment être comblé. L’héritage qu’il laisse derrière lui témoigne de ses contributions inégalées au monde du cinéma et de son dévouement indéfectible au métier qu’il aimait.