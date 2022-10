Siddharth souhaite à sa petite amie Aditi Rao Hydari pour son anniversaire, les fans demandent “se marier?”

Siddharth et Aditi Rao Hydari, acteurs, font depuis longtemps l’objet de rumeurs de relation. Les stars n’ont pas commenté les rumeurs, mais le jour de l’anniversaire d’Aditi, Siddharth s’est rendue sur Instagram et l’a qualifiée de “princesse de cœur”.

Siddharth a partagé une photo exquise, et il a écrit “Joyeux Joyeux Anniversaire Princesse de Coeur @aditiraohydari. Je prie tous vos rêves. Les grands, les petits. Et ceux qui n’ont pas encore été vus. Toujours devenu réalité, toujours pour vous. Faites le meilleur voyage autour du soleil à ce jour. PS- grandir est pour les carrés. Ne le faites pas.”





Aditi a également écrit un message pour Siddharth le jour de son anniversaire. Elle a écrit: “Joyeux anniversaire mon garçon lutin. Pour toujours chasser les rêves et les licornes ! Soyez toujours magique, fou et plein de rires. Soyez toujours vous. Merci pour les rires et les aventures sans fin! Tu ferais mieux de savoir à quel point tu es aimé Mmmmmmmmmmmwah.

Il y a quelques mois, Siddharth s’est mis en colère lorsque les paparazzi ont tenté de cliquer sur ses photos. Il avait dit : « Je n’aime pas tout ça. Je ne suis pas d’ici. de ce côté. Vous cliquez sur les photos des gens qui sont d’ici. La prochaine fois, je ne parlerai pas aussi poliment.

Selon des informations, Siddharth et Aditi ont commencé à sortir ensemble après s’être rencontrés sur le tournage de leur film Maha Samundram l’année dernière. Les rumeurs n’ont pas été confirmées ou rejetées par eux. L’année dernière, ils ont été aperçus ensemble lors du mariage à Chandigarh de Rajkummar Rao et Patralekhaa, un couple d’acteurs.