Siddharth Malhotra révèle si lui et Kiara Advani discutent de leurs films et projets [Watch Video]

Siddharth Malhotra est un acteur indien et ancien mannequin qui apparaît dans des films hindi. Il a fait ses débuts d’acteur en 2012 avec le film “Student of the Year” et est depuis apparu dans plusieurs autres films, dont “Hasee Toh “Baar Baar Dekho” et “Ittefaq”. Malhotra est également connu pour ses rôles dans les films. “Un gentleman”, “Jabariya Jodi” et “Shershaah”. Il a été vu pour la dernière fois dans le film “Marjaavaan” (2019). L’acteur est prêt pour son prochain film, Mission Majnu. Dans une exclusivité avec Bollywoodlife, il a révélé comment il discute de leurs films et projets avec Kiara Advani. Regardez des vidéos de divertissement.