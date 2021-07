Siddharth Malhotra évoque l’esprit de patriotisme, la chimie avec Kiara est impressionnante

Dans un ultime hommage au capitaine Vikram Batra (PVC) et aux forces armées indiennes, Amazon Prime Video a lancé aujourd’hui la bande-annonce du très attendu film original d’Amazon « Shershaah » à Kargil lors des célébrations de Kargil Vijay Diwas. Les célébrations annuelles organisées en l’honneur des héros de la guerre de Kargil ont servi de scène idéale pour dévoiler la bande-annonce du film et ont réuni les acteurs Sidharth Malhotra, Kiara Advani, le réalisateur Vishu Varadhan, les producteurs Karan Johar et Apoorva Mehta et Vijay Subramaniam, réalisateur et chef, contenu, Amazon Prime Video.

Produit conjointement par Dharma Productions et Kaash Entertainment, le drame de guerre tant attendu est un hommage au courage et à la bravoure du héros de guerre de Kargil, le capitaine Vikram Batra (PVC).

« Shershaah » sortira en prévision du week-end du Jour de l’Indépendance, diffusé exclusivement sur Amazon Prime Video à partir du 12 août dans 240 pays et territoires.

Réalisé par Vishnu Varadhan, le film met en vedette Sidharth Malhotra dans le rôle titre ainsi qu’un casting stellaire de noms comme Kiara Advani, Shiv Panditt, Raj Arjun, Pranay Pachauri, Himanshu Ashok Malhotra, Nikitin Dheer, Anil Charanjeett, Sahil Vaid, Shataf Figar et Pawan Chopra. Inspirée d’une histoire vraie, la bande-annonce de « Shershaah » célèbre la bravoure et l’esprit galant du capitaine Vikram Batra (PVC) et honore son inestimable sacrifice dans la guerre de Kargil. C’est l’histoire d’un soldat qui est devenu non seulement une inspiration mais une légende pour les générations à venir.

Fidèle à son nom de code ‘Shershaah’, le capitaine Batra s’est battu jusqu’à son dernier souffle et son courage sans faille pour chasser les soldats ennemis du territoire indien dans l’une des missions de guerre de montagne les plus difficiles qui a énormément contribué à la victoire finale de l’Inde dans la guerre de Kargil en 1999. à la bibliothèque variée d’offres sur Amazon Prime Video, ‘Shershaah’ est le 37e film direct d’Amazon Prime Video sur une courte période de 15 mois, sorti avant le jour de l’indépendance.

L’acteur principal Sidharth Malhotra qui essaie le rôle de « Shershaah », le capitaine Vikram Batra (PVC) déborde d’enthousiasme à l’idée de dépeindre un héros de la vie réelle. S’exprimant lors de la sortie de son film sur Amazon Prime Video, Malhotra a déclaré: « Jouer un homme en uniforme inculque toujours un sentiment de fierté, mais représenter un héros de guerre légendaire comme Vikram Batra était une énorme responsabilité à assumer et à jouer. Le rôle a demandé beaucoup de préparation physique et encore plus mentale pour se mettre à sa place et donner vie à l’histoire réelle d’un homme dont le courage et le courage étaient inégalés. J’ai fait de mon mieux pour rester fidèle à sa personnalité et à sa valeur et je remercie la famille Batra de m’avoir fait confiance. ‘Shershaah’, en tant que film, me tient beaucoup à cœur, et il est tout à fait approprié que nous lancions la bande-annonce du film lors des célébrations de Kargil Vijay Diwas. C’est un honneur absolu d’être ici parmi les cœurs courageux de l’armée indienne et de leurs familles «

L’actrice Kiara Advani, qui a toujours été admirée pour sa charmante présence, sera vue dans le rôle de Dimple Cheema, un solide pilier de soutien au capitaine Vikram Batra. À propos de son rôle dans le film, Kiara a déclaré: «Je suis honorée de représenter une femme forte et inspirante comme Dimple Cheema, car cela m’a fait comprendre le parcours des héros méconnus, les femmes derrière les hommes de l’armée. Alors que nous célébrons la vaillance des hommes à la guerre, les sacrifices des femmes à la maison passent souvent inaperçus. « Shershaah » met non seulement en lumière la contribution de ces solides piliers de soutien, mais m’a également offert une chance de rendre hommage à leurs choix courageux. Cela me remplit d’une grande fierté de faire partie des Kargil Vijay Diwas, nous sommes éternellement redevables à la bravoure de ceux qui se battent en première ligne et à leurs familles qui les soutiennent ainsi que notre pays inconditionnellement.

Le réalisateur Vishnu Varadhan, qui fait ses débuts dans le cinéma hindi avec »Shershaah, a déclaré: « Je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur début que ‘Shershaah’ pour marquer mon incursion dans Bollywood, ou d’un meilleur cadre pour présenter la bande-annonce de notre film. « Shershaah » n’est pas seulement un travail d’amour, c’est ma tentative de saluer les héros qui ont servi notre pays du temps et du gain. C’était difficile mais passionnant de tourner ce film et de donner vie à une histoire réelle de courage et de bravoure. Mon objectif était de faire un film qui familiarise les jeunes d’aujourd’hui avec la valeur du capitaine Batra et les inspire. Ce film est mon ode à son esprit inébranlable pour apporter la victoire à l’Inde, son intrépidité et son sacrifice. »

Le film ‘Shershaah’ est l’incroyable histoire vraie d’un lauréat du PVC, héros de la guerre de Kargil – le capitaine Vikram Batra, qui est devenu célèbre et est devenu un nom connu pendant la guerre de Kargil en 1999. Son esprit indomptable et son courage inébranlable à chasser le Les soldats pakistanais hors du territoire indien ont énormément contribué à la victoire finale de l’Inde dans la guerre de Kargil en 1999.