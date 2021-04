Siddharth accuse le Tamil Nadu BJP de l’avoir menacé, sa famille de meurtre, de viol, le parti nie les allégations

Mercredi, l’acteur Siddharth s’est rendu sur sa page Twitter et a révélé qu’il avait reçu des menaces de mort après la divulgation de son numéro de téléphone sur les pages des réseaux sociaux. L’acteur a tweeté: « Mon numéro de téléphone a été divulgué par des membres de TN BJP et @BJPtnITcell. Plus de 500 appels d’abus, de viol et de menaces de mort à moi et à ma famille pendant plus de 24 heures. Tous les numéros ont été enregistrés (avec des liens BJP et des DP) et remise à la police. Je ne vais pas me taire. Continuez à essayer. @narendramodi @AmitShah. «

Siddharth a en outre partagé une capture d’écran de l’un des commentaires sur Facebook où son numéro a été divulgué. Il a écrit: « C’est l’un des nombreux messages publiés sur les réseaux sociaux par des membres du BJP TN qui ont divulgué mon numéro hier et qui ont dit aux gens de m’attaquer et de me harceler. »Ivan Inimela vaaye Thirakka Koodathu« (ce type ne doit plus jamais ouvrir la bouche). Nous pourrions survivre au COVID. Survivrons-nous à ces gens? »

Découvrez-le ci-dessous:

Mon numéro de téléphone a été divulgué par des membres de TN BJP et @BJPtnITcell Plus de 500 appels d’abus, de viol et de menaces de mort à moi et à ma famille pendant plus de 24 heures. Tous les numéros enregistrés (avec liens BJP et DP) et remise à la police. Je ne vais pas me taire. Continue d’essayer.@Narendra Modi @AmitShah – Siddharth (@Actor_Siddharth) 29 avril 2021

C’est l’un des nombreux messages publiés sur les réseaux sociaux par des membres du BJP TN qui ont divulgué mon numéro hier et qui ont dit aux gens de m’attaquer et de me harceler. « Ivan inimela vaaye thirakka koodathu » (ce type ne doit plus jamais ouvrir la bouche) Nous pourrions survivre à Covid. Survivrons-nous à ces gens? pic.twitter.com/dYOQMsEewi – Siddharth (@Actor_Siddharth) 29 avril 2021

La cellule informatique en charge du BJP du Tamil Nadu a démenti les allégations de l’acteur Sidharth selon lesquelles il aurait été menacé de meurtre et des membres de sa famille de viol via les réseaux sociaux, y compris Twitter.

Le secrétaire de l’aile informatique du BJP Tamil Nadu, CTR Nirmal Kumar, lors d’un entretien avec IANS, a déclaré: « Les travailleurs du BJP ne sont pas impliqués dans l’émission de menaces de mort contre l’acteur Sidharth. Nous sommes en train de soutenir les gens avec de la nourriture et des médicaments pendant la crise de Covid. S’il le peut. prouver que tout travailleur du BJP est impliqué dans cela, je vous assure que des mesures strictes seront prises à son encontre. «

Il a ajouté: « Les travailleurs du Parti ne devraient pas écouter des gens comme Sidharth qui passent simplement du temps. Nous restons concentrés sur le service au public. »

(Avec les contributions d’IANS)