Siddhant Chaturvedi sur sa collaboration avec Katrina Kaif après son mariage, dit “jismein inki khushi…”

Katrina Kaif fait son retour au cinéma avec la comédie d’horreur Phone Bhoot. Après s’être marié avec Vicky Kaushal en décembre 2021, Phone Bhoot marquera le retour de Kaif au cinéma. Lundi, l’équipe de Phone Bhoot a lancé la bande-annonce à Mumbai. Après le lancement de la bande-annonce, l’équipe, comprenant Katrina Kaif, Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter, a interagi avec les médias.

Comme la bande-annonce, la conférence de presse a également été une conversation légère et amusante avec des réponses originales de la part des acteurs. L’un des journalistes a demandé la réaction de Siddhant au mariage de Kaif, et sa réponse a fait rire tout le monde, y compris l’actrice. Tout en répondant à la question, Chaturvedi a déclaré: “Question yehi tha na ki déception hui nahi … nahi .. bilkul nahi. Yeh khush hai … jaha inki khushi hai wahi meri khushi hai.” Katrina a ri et a même rougi à la réponse de Chaturvedi.

Depuis que le public a vu la première affiche de Katrina Kaif, Siddhant Chaturvedi et la vedette d’Ishaan Phone Bhoot, ils attendent avec impatience d’avoir plus d’aperçus du film de comédie d’horreur. Enfin, mettant fin à la longue attente, les créateurs de la comédie d’horreurs la plus attendue Phone Bhoot ont dévoilé la bande-annonce du film en grande pompe aujourd’hui, 10 octobre.

Pendant ce temps, le film a fait la une des journaux pour son genre intéressant de comédie d’horreurs qu’il est sur le point d’apporter au public. Le film a également attiré l’attention du public car il verra pour la première fois Katrina Kaif en tant que plus jolie Ghost.

Remplie de nombreux moments hilarants et amusants, la bande-annonce voit Siddhant Chaturvedi et Ishaan jouer à des chasseurs de fantômes alors qu’ils rencontrent le plus beau fantôme du monde, Katrina Kaif, et qu’ils partent ensemble pour un voyage amusant et horrible avec un plan d’affaires. Réalisé par Gurmmeet Singh et écrit par Ravi Shankaran et Jasvinder Singh Bath, Phone Bhoot est produit par Excel Entertainment, dirigé par Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar. Le film devrait sortir le 4 novembre 2022.